Hugh Jackman se je po 17 letih poslovil od Wolverina

Ima trpeči Logan več možnosti na podelitvah nagrad?

27. november 2017 ob 20:03

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Po skoraj dvajsetih letih med Marvelovimi mutanti je Hugh Jackman sklenil, da je napočil čas za slovo. Po osmih upodobitvah morda najbolj priljubljenega med njimi, Wolverina, je spravil kovinske kremplje in zapustil superjunaško druščino.

"Zavedam se, da Avstralci nismo znani po tem, da bi znali v pravem trenutku zapustiti zabavo, a po 17 letih je čas, da storim prav to," se je pošalil med pogovorom o njegovi zadnji upodobitvi osrednjega junaka franšize X-Men Logana. Prvič je tako rekoč nepremagljivega nergaškega silaka s smrtonosnimi kremplji upodobil leta 2000 v filmu X-Men, zatem pa se je k vlogi vrnil še sedemkrat. Kot pravi, je bilo letošnje, do zdaj najtemačnejše nadaljevanje zgodbe z naslovom Logan: Wolverine vendarle njegov labodji spev v franšizi.

Jackman priznava, da je filmska ekipa prav z Loganom, zadnjim filmom, ki ga je v franšizi prispeval avstralski zvezdnik, najbolj tvegala. "Tokrat ni šlo za zagotovljeno uspešnico," pravi igralec. "Ljudem se je zdel film veliko tveganje, najbolj nespametno do zdaj. Marsikomu se zdi, da se za snemanje nadaljevanj odločimo zato, ker zagotavljajo zaslužek, vendar po mojih izkušnjah je vedno prisotno tveganje, in to je treba sprejeti," je še dejal.

Temačne plasti trpečega superjunaka

V Loganu se je imel Jackmanov lik priložnost srečati s svojo temnejšo stranjo, ki se je sicer izrisovala vse od našega prvega srečanja s tem robustnim junakom toplega srca, vendar ga nikoli ni posrkala do te mere, v karieri 49-letnega igralca pa je bil to prvi film z oznako, da je ogled filma mladim priporočan v spremstvu staršev. Mnogo starejši in z več izkušnjami zaznamovani Logan se v svoji zadnji epizodi spopada z alkoholizmom, ko mora – ne ravni po svoji volji, za odločilni sunek poskrbi prav tako ostareli profesor Xavier – priskočiti na pomoč novi generaciji mutantov. "To je človek, čigar življenje se vrti okoli nasilja. Tematsko je to zelo naporno, ne zgolj v smislu grafičnega prikaza nasilja, temveč tudi zaradi njegovih posledic. Težko je posneti film z oznako PG-13 in se na resni ravni posvetiti takšni vsebini," še razmišlja igralec.

Svetovno premiero je deseti film o Možeh X, ki je bil tudi zaključek trilogije o Wolverinu, doživel na letošnjem Berlinalu, kjer ostanejo hollywoodske uspešnice običajno v senci avtorskih filmov. V svetovne kinematografe je prišel marca (v blagajno pa je prinesel več kot 600 milijonov dolarjev), kritiki so ga toplo sprejeli, filmski studio 20th Century Fox pa si obeta, da bo poglobitev v trpečo Wolverinovo osebnost Loganu odprla vrata v bližajoči se sezoni podelitve nagrad, ki se za stripovske blockbusterje običajno ne zmenijo pretirano. "Igralci in avtorji zgodb ustvarjamo v sijajnem času," je prepričan Jackman, ki ga veseli, da je Ameriška filmska akademija uvidela, da ustvarjanje dobrega filma ni tako ukalupljeno in da ga žanr ne omejuje.

Hugh Jackman je v nekem drugem pogovoru dejal, da je edina možnost, da še kdaj ponovi vlogo volkodlakega mutanta, ki pod svojo grobijansko in zabrazgotinjeno zunanjostjo skriva veliko človečnost, film, ki bi bil neke vrste preplet Wolverina in Deadpoola.

