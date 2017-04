Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po velikem epu so v preteklosti že večkrat posneli filme in nadaljevanke, ki so gledalce prikovale pred ekrane. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indijci bodo snemali najdražji film v zgodovini Bollywooda

Snemanje se bo začelo prihodnji september

19. april 2017 ob 20:08

Mumbaj - MMC RTV SLO

Indijski filmarji so si zadali ambiciozen načrt: posneti želijo najbolj drag film v zgodovini Bollywooda, priredbo epske sanskrtske pesnitve Mahabharata. Stal bo okoli 143 milijonov evrov.

Film v dveh delih so naslovili Radamoozham, gre pa za film, ki temelji na istoimenskem romanu priznanega pisatelja in scenarista Vasuevana Naira, ki je za velikopotezni film napisal tudi scenarij. Roman predstavlja zgodbo Mahabharate z gledišča drugorojenega Pandavovega princa Bhime, ki ga bo zaigral veteran Mohanlal, poroča Guardian.

Sredstva za film, ki ga bodo posneli v angleščini, hindujščini in še štirih drugih indijskih jezikih, bo prispeval milijarder iz Združenih arabskih emiratov BR Shetty. "Mahabharata je največji ep, ep vseh epov. Verjamem, da ta film ne bo le dosegel mednarodnih standardov, ampak bo tudi utrdil mesto Indije in njene odličnosti pri pripovedovanju mitoloških zgodb. Prepričan sem, da bodo film priredili v več kot 100 jezikov in da si ga bo ogledalo več kot tri milijarde ljudi po vsem svetu," je v izjavi zapisal Shetty.

Pod režijo filma, ki naj bi ga začeli snemati septembra prihodnje leto, se bo podpisal VA Shrikumar Menon, ki je napovedal, da bodo k sodelovanju povabili najbolj talentirane igralce na svetu. Prvi del filma naj bi prišel na velika platna okoli leta 2020.

Mahabharata, ki je poleg Ramajane eden od dveh najpomembnejših epov v sanskrtu, je najdaljši ep na svetu. V preteklosti so ga že priredili za filme in nadaljevanke, ki so pred male ekrane privabile milijone gledalcev. Ena najbolj odmevnih nadaljevank je bila na ogled med letoma 1988 in 1992, in takrat so poročali o praznih ulicah in zastojih v prometu, saj se potniki niso želeli vkrcati, ampak so raje gledali televizijo.

Doslej najdražji indijski film je bil dvodelni Baakubali, ki je stal okoli 60 milijonov evrov, poroča Guardian.

K. T.