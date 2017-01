Izstrelitev 67. Berlinala pripadla filmu o Djangu Reinhardtu, enem od pionirjev evropskega džeza

Od 9. do 19. februarja 2017

4. januar 2017 ob 22:28

Berlin - MMC RTV SLO

"Django Reinhardt je bil eden od pionirjev evropskega džeza in oče gypsy swinga. Film pretresljivo portretira eno izmed poglavij njegovega razgibanega življenja in je grenka pripoved o preživetju," je v sporočilu za javnost o glavnem protagonistu uvodnega filma letošnjega Berlinala zapisal direktor festivala Dieter Kosslick.

Filmski festival v Berlinu - tokrat že 67. po vrsti - bo 9. februarja odprla premiera francoskega biografskega filma o Djangu Reinhardtu, skladatelju in kitaristu romskih korenin, ki velja za enega izmed velikanov džeza. Kosslick je nadalje še zapisal, da Reinhardta "neprestana nevarnost, pobeg in strašne krutosti, ki jih je bila deležna njegova družina, niso mogli preprečiti, da bi še naprej muziciral."

Pisalo se leto 1943 ...

Gre za režijski prvenec Etienna Comarja, ki je z Alexisem Salatkom napisal tudi scenarij. Posebej za film je slaven nizozemski Jazzband Rosenberg Trio na novo odigral nekatere Reinhardtove skladbe. Glavnega protagonista upodablja Reda Kateb, ob njem pa nastopajo med drugim še Cécile de France, Alex Brendemühl in Ulrich Brandhoff. Dogajanje v filmu je osredotočeno na obdobje nacizma ter položaj glasbenika in njegove družine. Tako je Django moral zaradi svojega porekla leta 1943 zbežati iz Pariza, po tem ko so mesto zavzele nemške nacistične sile.

Kitarist z dvema ohromljenima prstoma

Jean "Django" Reinhardt se je rodil leta 1910 v Belgiji. K razvoju njegovega specifičnega sloga igranja na kitaro je prispevala posledica opeklinske poškodbe, in sicer trajna ohromitev dveh prstov leve roke. Posledično je za solistično igranje uporabljal samo kazalec in sredinec, saj sta bila prstanec in mezinec ohromljena. Tako je razvil nov slog džezovske kitarske tehnike – večinoma se jo imenuje hot jazz guitar - in ta je postala del glasbene tradicije v kulturi francoskih Romov.

Do svoje smrti v letu 1953 je med drugim sodeloval z velikimi imeni, kot so Bill Coleman, Dicky Wells in Coleman Hawkins. Z Dukeom Ellingtonom in njegovim orkestrom je nastopil na svoji turneji po ZDA leta 1946, ki jo je zaključil z dvojnim koncertom v newyorški dvorani Carnegie Hall.

Režiserji v lovu na zlatega medveda

Organizatorji festivala bodo celoten seznam filmov v glavnem tekmovalnem programu razkrili šele na začetku februarja, decembra pa so že objavili naslove prve deseterice tekmovalnih filmov.

Tako se bodo s svojimi filmi letos za zlatega medveda potegovali režiserji Ildiko Enyedi (On Body and Soul), Calin Peter Netzer (Ana, Mon Amour), Andres Veiel (dokumentarec Beuys), Teresa Villaverde (Colo), Oren Moverman (The Dinner), Alain Gomis (Félicité), Sally Potter (The Party), Agnieszka Holland (Spoor), Aki Kaurismaki (The Other Side of Hope) in Sebastián Lelio (A Fantastic Woman).

Lanski veliki zmagovalec Berlinala je bil dokumentarni film Požar na morju Gianfranca Rosija, v katerem spremljamo položaj beguncev na sredozemskem otoku Lampedusa in breme otočanov, ki se skoraj vsakodnevno soočajo njihovim reševanjem. Leta 2015 pa je nagrada za najboljši film šla tragikomediji Taksi, katerega podpisuje iranski režiser Džafar Panahi.

P. G.