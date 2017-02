Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ben Affleck in Henry Cavill, dobitnika zlate maline za najslabšo filmsko kombinacijo. Foto: EPA Očitno se tudi letošnje zlate maline niso izognile politiki. Najslabši film leta je postala dokumentarna kritika demokratske kandidatke na lanskih predsedniških volitvah Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party. Foto: Promocijsko gradivo Komedija Zoolander 2 je bila nominirana za devet malin, ekipi pa jo prislužila prislužila samo Kristen Wiig. Foto: Kolosej Sorodne novice Druga plat medalje: maline za najobupnejše filme lanskega leta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je bolj zanič Batman ali Superman? Podeljevalci malin pravijo, da oba.

Nesrečna zmagovalca zlatih malin Batman proti Supermanu in Halryjina Amerika

25. februar 2017 ob 18:13

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Sicer je bil Zoolander 2 tisti z največ nominacijami za zlate maline, ki jih v Hollywoodu pred oskarji podeljujejo za največje polomije leta, a čast velikega zmagovalca mu je izmaknil Batman proti Supermanu: Zora pravice. Pravzaprav je večer pripadal dvema filmoma, ob spektaklu o superjunakih tudi dokumentarcu Hillary’s America. Oba sta večer osramočeno zapustila s po štirimi kipci.

"Na koncu sta ostala dva zelo različna si primera filmske brozge: za 250 milijonov dolarjev posneta priredba Batman proti Supermanu in lažniv desničarski dokumentarec Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party," so organizatorji zapisali v izjavi.



Najslabši film lanskega leta je tako postal dokumentarec Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party, ki kritizira demokratsko kandidatko lanskih predsedniških volitev. Režiser filma Dinesh D'Souza je uspel v obeh nominacijah; s svojo naracijo dokumentarca si je prislužil naslov najslabšega igralca, z Bruceom Schooleyjem pa je odnesel tudi malino za najslabšo režijo. Malino si je prislužila tudi igralka, ki je portretirala Clintonovo (Rebekah Turner). D'Souza, čigar film je s predvajanjem v severnoameriških kinematografih zaslužil 13 milijonov dolarjev, je"nagrado" prenesel s pokončno glavo in celo nastopil v videorazglasitvi nagrajencev.

Igralsko "prepričljiv" Batman proti Supermanu

Ena število priznanj za najslabše, kar filmska industrija lahko ponudi, je osvojil eden od najtežje pričakovanih spektaklov lanskega leta Batman proti Supermanu. Podeljevalci si niso belili glave z vprašanjem, kdo se je slabše odrezal v filmu Ben Affleck ali Henry Cavill, in nagradili oba. Igralskemu dvojcu se je pridružil še Jesse Eisenberg, ki je postal najslabši stranski igralec, zadnji dve malini pa si je film prislužil za scenarij in kot najslabša "priredba, polomija ali nadaljevanje".

Nagrada za odkup Melu Gibsonu

Parodija modnega sveta Zoolander je razglasitev kljub devetim nominacijam prestala z eno samo malino v žepu - prejela jo je Kristen Wiig, ki je postala najslabša stranska igralka. Nagrada za odkupnika leta je šla veteranu Melu Gibsonu, ki si je desetletje po svojih pijanih antisemitskih pripombah Hollywoodu spet prikupil z vojno dramo Greben rešenih. Film je nominiran za šest oskarjev, vključno s tistim za najboljšo režijo.

Nagrade so podelili 37. po vrsti, organizatorji pa so ob razglasitvi nominirancev dejali, da smo plani preživeli izredno kilavo filmsko leto. "Bera filmskih bebavosti v 2016 je bila tako bogata, da smo nominacije v glavni kategoriji s petih razširili na šest naslovov." Za zmagovalce malin glasuje približno 1.000 članov iz 24 držav, ki se včlanijo prek spleta ob plačilu 40 dolarjev.

M. K.