John Cleese se spet peča z BBC-jem, prihaja nova serija Edith

Vendarle sodelovanje z BBC-jem

11. april 2017 ob 22:37

London - MMC RTV SLO

Čeprav je John Cleese še nedavno zanikal možnost za obuditev sodelovanja z BBC-jem, kjer je nastajala tudi njegova serija Fawlty Towers, si je britanski komik očitno premislil.

BBC je Fawlty Towers predvajal med letoma 1975 in 1979, in sicer v dveh sezonah po šest epizod, ki so trajale okoli pol ure. Cleese, sicer član tako rekoč večne ekipe Monty Python, je scenarij za Fawlty Towers napisal s Connie Booth, oba pa sta nastopila tudi v glavnih vlogah. Ko je britanski filmski inštitut leta 2000 izvedel glasovanje med igralci, režiserji in ustvarjalci, so jo izglasovali za najboljšo britansko televizijsko serijo vseh časov.

V letu 2014 pa se je Cleese obregnil ob BBC, ko je dejal, da se je ta korporacija zelo "razredčila in postala nekaj zelo drugačnega" od tistega, kar je bila v komikovih mlajših letih. Leto kasneje je torej sledila izjava, da "nikakor ne bi več delal za televizijo, še posebej za BBC ne."

Stara igralska poznanstva

Skoraj štiri desetletja po snemanju kultne serije Fawlty Towers zdaj kaže, da se obeta nova situacijska komedija, pri kateri bo pod streho britanske producentske korporacije BBC sodeloval danes 77-letni Cleese. Projekt ga bo ponovno povezal z igralko Alison Steadman, s katero sta zaigrala v filmu Clockwise leta 1986.

Serija bo nosila naslov Edith, Cleese bo upodobil Phila, nekdanjega partnerja naslovne protagonistke, ki pa jo bo upodobila Steadmanova. Med nekdanjima zaljubljencema bo plamen ponovno vzplamtel s selitvijo njenega 50-letnega sina (Jason Watkins) pod njeno streho.

Scenarij je delo Charlesa McKeowna, ki je nastopil tudi v eni izmed epizod Fawlty Towers, sicer pa je v preteklosti večkrat sodeloval pri snovanju scenarijev s Terryjem Gilliamom, še enim montypythonovcem. Cleese je po poročanju BBC-ja McKeownove scenarije za serijo Edith označil za "najbolj prijetne scenarije, ki so mu bili poslani v zadnjih stotih letih". Dodal je še, da se še posebej veseli sodelovanja s Steadmanovo.

Poleg Cleesa, Steadmanove in Watkinsa bodo v tej komični seriji s šestimi deli nastopili še Jessica Hynes, Anne Reid, James Cosmo in Peter Egan. Začetek snemanja napovedujejo za poletje – v upanju, da bo BBC One serijo predvajal že s koncem tega leta.

P. G.