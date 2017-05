Jude Law odlaga beli talar, išče se Novi papež

16. maj 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lenny Belardo, vehementni ameriški sveti oče, ki ga je Jude Law upodobil v Sorrentinovem Mladem papežu, je spisal svojo poslednjo encikliko. Mladi papež se bo namreč moral umakniti - Novemu papežu.

Televiziji HBO in Sky bosta skupaj financirali Novega papeža (The New Pope), serijo z omejenim številom epizod, ki jo bo spet režiral italijanski mojster Paolo Sorrentino, ne bo pa neposredno nadaljevanje Mladega papeža. Tudi tokrat bo zgodba postavljena v kontekst "sodobnega papeštva", kakšnih dodatnih podrobnosti v zvezi z zgodbo pa zaenkrat še ne smemo vedeti.

Scenarij za nove epizode v teh dneh pišeta Sorrentino in njegov stalni sodelavec ter rojak, Umberto Contarello. Contarello je bil kot soscenarist podpisan že pod Mladega papeža, ki s(m)o ga lahko gledali v 110 državah po svetu. Serijo bodo v Italiji začeli snemati v drugi polovici naslednjega leta, avdicije za glavnega igralca pa se bodo začele kmalu.

Obeti presenečenja

"Tako kot pri Mladem papežu tudi zdaj serijo piše Paolo Sorrentino, a osnovni obrat bo čisto drugačen od tega, kar morda pričakujete," je v izjavi za revijo Variety pripomnil programski urednik za Sky italia, Andrea Scrosati. Režiser, ki je trenutno kot eden od članov žirije na poti na canski filmski festival, še noče komentirati ničesar v zvezi z nadaljevanko.

Prej še film o Berlusconiju

Sorrentino, ki je italiji tujejezičnega oskarja osvojil z melanholično dramo Neskončna lepota, se bo pred tem lotil še svojega naslednjega celovečerca, Loro. V alegorični paraboli o Silviu Berlusconiju bo premiera igral še en režiserjev stalni sodelavec, Toni Servillo. Prva klapa projekta Loro - naslov je hkrati italijanska beseda za zaimek "oni" in homonim samostalnika l'oro, zlato - bo predvidoma padla že letos poleti.

Čeprav hočejo pri HBO-ju očitno ohraniti draž skrivnosti, pa se zdi očitno, da bo Novi papež posnemal model serij, kot sta denimo Fargo ali pa Pravi detektiv. V drugi epizodi se igralska zasedba zamenja, ostanemo pa v svetu, ki ga je serija postavila v prejšnji sezoni. Revija Variety navaja "vire, ki poročajo", da v Novem papežu ne bo manjkalo referenc na Belardov pontifikat, pa tudi nekateri igralci iz prve sezone se bodo vrnili.

Vprašanje na dlani je seveda sledeče: Je Lenny Belardo mrtev? Revija Variety iz druge roke poroča še, da vrnitev Juda Lawa - pa čeprav tokrat v občutno manjši vlogi - še ni bila popolnoma izključena.

Zelo verjetno je tudi, da bo se serija, tako kot prejšnja, primarno odvijala v angleškem jeziku; v naslednji fazi projekta bodo k projektu pristopili agleškogovoreči scenaristi.

A. J.