Jugoslovanska kinoteka bo digitalno restavrirala deset klasik

Novo življenje za klasike srbskega filma

11. december 2017 ob 11:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jugoslovanska kinoteka bo digitalno restavrirala deset filmskih klasik in jih prikazala v naslednjih nekaj letih. Prvi film iz tega sklopa bo kultni Kdo neki tam poje Slobodana Šijana, posnet leta 1980 v produkciji Centar filma.

Restavrirano različico filma v digitalnem formatu bodo v kinoteki prikazali 14. decembra, nato bo brezplačno na ogled po Srbiji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić in generalni direktor družbe Vip mobile Dejan Turk na nedavni novinarski konferenci v Beogradu nista razkrila drugih naslovov iz projekta, namignila pa sta, da bo šlo za filme Živojina Žike Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića in Srđana Karanovića.

Minister za kulturo in informiranje Vladan Vukosavljević je pozdravil sodelovanje kinoteke in podjetja pri ohranitvi bogate in pomembne filmske dediščine ter ocenil, da gre za odličen primer korporativne družbene odgovornosti. Poudaril je, da kinoteka opravlja svoje poslanstvo z veliko prizadevnosti in entuziazma, in pozval druga podjetja, da sledijo zgledu Vip mobile in vložijo sredstva v kulturo.

Vukosavljević verjame, da bo vseh 100 srbskih filmov, ki so pred letom dni dobili status kulturne dobrine velikega pomena, med katerimi je na prvem mestu prav Kdo neki tam poje, digitaliziranih in prikazanih novim generacijam.

Po ministrovem mnenju so "tiho in hitro vstopili na področje digitalizacije", ki je pomembno za ohranjanje kulturne dediščine in njeno promocijo najširšemu občinstvu. Povedal je tudi, da so za leto 2018 predvideli povišanje sredstev zanjo.

Po Turkovih besedah bo projekt Vip kinoteka ohranil filme, ob katerih so odraščale generacije, ter novim generacijam omogočil, da bodo ob pomembnih filmskih delih lahko uživale ob najkakovostnejši sliki in zvoku. Pantelić je ocenil, da projekt pomeni začetek novega življenja legendarnih dosežkov srbske kinematografije. V njem je deset filmov, ki so bili posneti od leta 1967 do 1993.

A. J.