V novem filmu Thora čaka smrtonosen gladiatorski boj proti staremu prijatelju, Hulku. Lahko preživi dvoboj in še pravočasno reši svoj rodni Asgard? Foto: IMDb V nordijski mitologiji Ragnarok pomeni nekaj podobnega kot "Somrak bogov". Mit pripoveduje o zatonu vesolja, človeštva in ključnih likov iz mitološkega panteona, kot so Odin, Thor, Sol in Tir. Foto: IMDb Igralska zasedba in režiser (tretji z leve) novega filma o Thoru. Foto: Reuters Novi film bo menda prvi, v katerem Ruffalov lik spregovori (bolje: zagodrnja) več kot le nekaj besed. Priča bomo namreč postopnemu razvoju prej shematičnega lika. Foto: Reuters

Kaj pa Hulk? Pravica za "spregledanega" Maščevalca

V naslednjih treh filmih dobi svoj zgodbeni lok

13. oktober 2017 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Iron-Man in Thor imata svoji franšizi - zakaj torej ne tudi zelena gora mišic, ki sliši na ime Hulk? Lik, ki ga v Marvelovih filmih upodablja Mark Ruffalo, tudi v prihodnje ne bo dobil samostojnih filmov, dobi pa vsaj "svoj zgodbeni lok" v naslednjih treh filmih iz vesolja Maščevalcev.

Hulk, predimenzionirani in pobesneli alter ego introvertiranega znanstvenika Brucea Bannerja, je seveda član osrednje postave v novem delu franšize Thor, Ragnarok. (V slovenske kinematografe film prihaja 26. oktobra). Tokrat bo ujetnik na futurističnem planetu, kjer se bo kot gladiator prisiljen boriti proti Thoru, svojemu kolegu in soborcu iz Maščevalcev.

Hulk se bo naslednjič pojavil v blockbusterju Avengers: Infinity War (2018) in nato leto kasneje še v četrtem, zaenkrat še nenaslovljenem delu Maščevalcev. "Zavestno smo si sposodili zaplet samostojnega filma o Hulku in ga razdelili med tri filme," je na premieri Ragnaroka komentiral Mark Ruffalo.

Hulk ne bo več zgolj klišejska, stripovska pošast

Ruffalo je v zadnjih dveh filmih o Maščevalcih večino časa pred kamero preživel kot navadni smrtnik, Bruce Banner; zato je bil toliko bolj vesel priložnosti, da je v Ragnaroku lahko na plano spustil Hulka. "Pri tem filmu gre za to, da smo se hoteli osvoboditi vseh ustaljenih vzorcev in pravil, zato sem dobil priložnost, da sem iz Hulka naredil malo bolj izdelan, tridimenzionalen lik."

Novi film bo menda prvi, v katerem Ruffalov lik spregovori (bolje: zagodrnja) več kot le nekaj besed. Priča bomo namreč postopnemu razvoju prej shematičnega lika. Prav tako bo novo to, da se Banner v Hulka ne bo prelevil več (le) zaradi izbruha jeze.

V katerem grmu v resnici tiči zajec?

Lik Hulka se je v stripih prvič pojavil daljnega leta 1962; v preteklosti je že dobil lastne televizijske serije in celo filmske adaptacije. Pod okriljem studia Universal sta nastala Hulk (2003) in The Incredible Hulk (2008), a se noben od njiju ni izkazal za dovolj uspešnega, da bi pomenil začetek večje franšize.

Zanimivo je to, da so avtorske pravice za filmski lik Hulka v lasti korporacije Universal Pictures, čeprav filme o Maščevalcih (in njihove obzgodbe) producira studio Marvel, ki je v lasti Disneyja. "Končno ima pravice Universal," priznava Ruffalo. "Ne predstavljam si, da bi kaj kmalu sklenili, da bodo pustili Hulku nastopiti v samostojnem filmu." Drugače povedano, marvelovci lika Hulka niti ne smejo uporabljati tako kot druge Maščevalce.

Kaj prinaša Ragnarok?

Film, ki na časovni premici sledi zadnjemu "skupinskemu" podvigu Maščevalcev, Ultronovi dobi, bo tretji del samostojne franšize o bogu, ki je ujet na napačni strani vesolja. Chris Hemsworth se vrača kot naslovni junak, prav tako pa ne bo manjkal - med oboževalci še celo bolj priljubljen - njegov zlobni posvojeni brat Loki (Tom Hiddelston). Scenaristi so se sicer znebili Thorove punce Jane, ki jo je igrala oskarjevka Natalie Portman, je pa dobrodošel dodatek k franšizi Cate Blanchett kot negativka Hela. Zasedbo dopolnita še Valkyrie (Tessa Thompson), kar je prvi filmski nastop za ta stripovski lik, in Grandmaster (Jeff Goldblum), ter seveda stara znanca Odin (Anthony Hopkins) in Hulk.

Svež vetrič v franšizi obeta novi režiser, Novozelandec Taika Waititi, ki je trenutno še vedno najbolj znan po svojih nizkoproračunskih, inteligentnih satirah (Kaj počnemo v temi, Lov na divjaka). "Poskušal sem ignorirati dejstvo, da že obstajajo drugi filmi o Thoru," je lani izjavil režiser, ki obljublja, da bo njegova reinterpretacija likov "odbita".

A. J.