Kaj počnemo v mraku, mokumentarec o vsakdanjih zagatah sodobnega vampirja

Ena najbolj posrečenih horrorskih komedij zadnjih let nocoj na TV SLO

30. oktober 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če potrebujete navdih ob pripravah za noč čarovnic, ne bo odveč ogled novozelandskega filma o vampirjih Kaj počnemo v mraku. Naj vas kratek opis ne zavede, ne gre za še eno v poplavi romaniziranih ali grozljivih popotovanj v svet krvosesih pošasti zašiljenih zob, pač pa je to odbita in posrečena komedija, ki prinaša enega bolj svežih pogledov v žanr zadnjih let.

Novozelandska dokumentarista Jemaine Clement in Taika Waititi sta leta 2012 sklenila pokukati v intimo wellingtonskih vampirjev. Nastal je iskren in neolepšan pogled na vsakdanjost neživih, ki se v sledenju četverici vampirskih sostanovalcev ne ustavi pri razburljivem lovu na svežo kri, ampak naredi korak naprej.

Kdor si življenje vampirjev predstavlja kot osamljeno in hladnokrvno preživljanje večnosti v neizprosnem čakanju na svežo kri, bo presenečen spoznal, da je vsakdanjost vampirjev v sodobnem času vse kaj drugega. Obiskujejo diskoteke, skrbijo za snažnost v hiši in opravljajo vrsto drugih reči, ki zaznamujejo tudi življenja navadnih smrtnikov. V marsičem pa se seveda življenje bitij, ki se bojijo dnevne svetlobe in spijo v krstah, tudi razlikuje. Film je tudi veliko več kot zgolj butasta parodija z nadpovprečnim smislom za humor, saj premore tudi nežno sporočilo o pomenu prijateljstva, pristnega stika in sprejemanja razlik med posamezniki.

Kaj počnemo v mraku z nizom posrečenih šal razkriva tegobe, tesnobe, sanje in upe štirih zelo raznolikih osebnosti s skupnim apetitom - Viaga, Vlada, Deacona in že precej zaprašenega Petyra. Mokumentarno vampirijado novozelandskega dvojca, ki naniza množico vsakdanjih zagat sodobnega vampirja, lahko na 2. programu Televizija Slovenija ujamete danes ob 23.20.

M. K.