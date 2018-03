Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 26 glasov Ocenite to novico! Morgan Freeman si v dokumentarcu Zgodba o Bogu zastavi cilj odkriti namen življenja ter Boga in odgovoriti na vsa pomembna vprašanja v povezavi s tem. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v

Kaj se zgodi, ko umremo? Morgan Freeman bo drevi iskal odgovor

Vsako nedeljo na TVS 2 ob 20.15

4. marec 2018 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

V dokumentarni seriji Zgodba o Bogu Morgan Freeman v dvajsetih mestih v sedmih državah po svetu išče odgovore na vprašanja: kdo je Bog, kaj se zgodi, ko umremo, zakaj obstaja zlo.

Odgovore na ta vprašanja bo filmski igralec nocoj poskušal podati v dokumentarnem filmu. ki si ga oglejte ob 20.15 na 2. programu Televizije Slovenija.

V svoji odisejadi iskanja odgovorov na večna vprašanja človeške psihe se Morgan Freeman v dokumentarcu Nationala Geographica v šestih oddajah odpravi na obisk najsvetejših krajev na planetu. Med njimi so tudi Zid objokovanja v Jeruzalemu, egipčanske piramide in drevo Bodhi v Indiji, kjer razkriva religije naših prednikov, doživi pa tudi sodobno versko izkušnjo in obrede.

Zakaj sploh verjamem v neko višjo silo od sebe? Vsak človek na svetu se je o teh stvareh že vprašal, najverjetneje pa ima vsak tudi drugačen, popolnoma svoj odgovor. Popotovanje Freemana gledalca popelje po svetu, kjer spozna mavrično paleto različnih kultur in religij. Cilj, ki si ga je Morgan zastavil, je odkriti namen življenja ter Boga in odgovoriti na vsa pomembna vprašanja v povezavi s tem.

Namen serije je začeti dialog o idejah in vrednotah, ki so nam vsem skupne. Zato Freeman razišče verovanja kristjanov, judov, muslimanov, hindujcev in budistov, pri tem pa mu pomagajo arheologi in sveti možje. Na svoji poti nikoli ne omenja svojih osebnih prepričanj, meni namreč, da je treba nujno ostati nevtralen. Posreduje pa nam znanje, ki si ga je nabral na svojem duhovnem popotovanju.

V prvem delu Zgodba o Bogu: Onstran smrti bomo izvedeli, kako svetovna verstva odgovarjajo na vprašanje, kaj se z nami zgodi po smrti.

Vabljeni k ogledu 1. dela Zgodba o Bogu; Onkraj smrti nocoj ob 20.15 na TVS 2.

Prihodnjo nedeljo na sporedu:

2. del Zgodba o Bogu; Apokalipsa.

G. K.