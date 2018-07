Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manj kot 14 dni pred podelitvijo oskrajev je Guillerma del Tora doletela tožba zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine, ker je zaplet v Obliki vode o nemi čistilki, ki se zaljubi v rečno bitje, podoben tistemu iz drame Paula Zindela iz leta 1969 Foto: IMDb Guillermu del Toru je fantazijska ljubezenska drama prinesla oskarja za najboljši film in režijo. Foto: Reuters Guillermo del Toro pravi, da ni poznal Zindelove drame, o projektu pa je sanjal več let in se mu začel intenzivneje posvečati leta 2011, se pravi še pred Ognjenim obročem. Foto: IMDb Dodaj v

Kalifornijsko sodišče: Oblika vode ni plagiat Zindelove drame

Odvetnik dramatikovega sina trdil, da med deloma več kot 61 podobnosti

26. julij 2018 ob 15:55

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Zvezno sodišče v Kaliforniji je zavrglo tožbo sina Pulitzerjevega nagrajenca Paula Zindela, da je z oskarjem nagrajeni film Oblika vode neizvirno delo, ki brez navedbe vira posnema očetovo dramo.

Kot je razsodilo sodišče, fantazijska drama Guillerma del Tora ne posnema Zindelove igre Let Me Hear You Whisper, ampak si obe deli delita zgolj osnovno premiso.

David Zindel, sin s Pulizterjem nagrajenega ameriškega dramatika, je tožbo proti studiu Fox Searchlight vložil februarja, slaba dva tedna pred podelitvijo oskarjev. Ljubezenska drama Guillerma del Tora je z največ, 13, nominacijami, kljub poznejši tožbi veljala za glavnega favorita podelitve, kar se je potrdilo tudi na samo slovesnosti – film je prejel kipce za najboljši film, režijo, najboljšo izvirno glasbeno podlago in najboljšo scenografijo.

Sodišče: Podobna premisa, ki pa raziskuje v vsakem delu drugačno temo

Sin leta 2003 umrlega dramatika je prepričan, da je film na več mestih identičen očetovi drami iz leta 1969 z naslovom Let Me Hear You Whisper. Pripoveduje zgodbo o čistilki Helen, ki se v raziskovalnem laboratoriju zaljubi v delfina in ga skuša rešiti. Tožnikov odvetnik trdi, da obstaja najmanj 61 podobnosti med dramo in filmom ter da obe zgodbi, postavljeni v čas hladne vojne, govorita o neporočenih čistilkah, ki se zbližata z morskim bitjem. Vendar sodnika Percyja Andresona njegovi argumenti niso prepričali, ta je presodil, da si film in drama delita le osnovno premiso, da "predvsem raziskujeta različni temi", kljub temu, da med njima obstajajo manjše podobnosti v načinu, kako sta podani.

Zgodba Oblike vode se odvija v Baltimorju v letu 1962, kjer Elisa Esposito, nemo, osamljeno in vase zaprto dekle, dela v strogo varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko s sodelavko Zeldo odkrijeta luskasto bitje iz Južne Amerike. Med njima se razvije posebna vez.

Del Toro: Zindelove drame sploh ne poznam

Del Toro, ki je s filmom lani slavil tudi na Beneškem filmskem festivalu, je že pred meseci zavrnil vse očitke in dejal, da še nikoli ni slišal za Zindelovo dramo ter da mu je idejo za film leta 2011 predstavil producent Daniel Kraus.

Paul Zindel je sicer med bralci najbolj poznan po igri iz leta 1970 The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds. Prinesla mu je Pulitzerjevo nagrado in je pod režijsko taktirko Paula Newmana zaživela tudi v filmu Vpliv gama žarkov na rast mesečkov.

M. K.