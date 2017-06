Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Samostan v Tomarju na Portugalskem je leta 1118 ustanovil viteški red vitezov templjarjev. Foto: Wikipedia Posneti mojo različico Don Kihota je postala zdravstvena nuja. To je možganski tumor, ki se ga moram znebiti. Terry Gilliam (lani v intervjuju za El Pais) Gilliam se je snemanja filma po Cervantesovem klasičnem romanu lotil leta 2002. Produkcija je bila od samega začetka magnet za nesreče: med drugim so jo pestili neurniško deževje in nenehni preleti Natovih letal iz bližnjega oporišča. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kalvarija Gilliamovega Don Kihota vendarle pri koncu?

Zdaj preiskujejo, ali je ekipa poškodovala spomenik pod Unescovo zaščito

6. junij 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Režiser Terry Gilliam odločno zanika obtožbe, da je njegova ekipa med snemanjem dolgo odlagane ekranizacije Don Kihota poškodovala slaven portugalski samostan. Ljudje naj razčistijo dejstva, preden "začnejo histerično tuliti", je pripomnil.

S temi besedami je najverjetneje hotel okrcati portugalsko televizijo RTP, ki je poročala, da je pred kratkim snemanje epopeje The Man Who Killed Don Quixote krivo za okrušen omet, polomljene strešnike in izruvana drevesa na posesti Kristusovega samostana v Tomarju na osrednjem Portugalskem. Samostan, ki je bil nekoč sedež vitezov templjarjev, je namreč na seznamu Unescove svetovne dediščine. Oblasti navedbe o poškodbah še preiskujejo.

Gilliam, ki se s filmom o zablodelem vitezu iz Manče ukvarja že neverjetnih 17 let, je obtožbe odpisal kot "nevedno trapanje". Duška si je dal v zapisu na Facebooku: "Convento de Cristo je ena najveličastnejših stavb, kar sem jih kdaj videl. Vse, kar smo počeli, je vključevalo namen, da stavbe ne bi poškodovali ... kar nam je tudi uspelo. Nismo sekali dreves, nismo premetavali kamnov. Niti kanca nespoštljivosti ni bilo. Ljudje bi morali res razčistiti dejstva, preden začnejo histerično tuliti."

Predstavnica vladnega organa, odgovornega za portugalsko kulturno dediščino, je v povezavi s tem za The Guardian potrdila le, da preiskava res poteka, dodatnih podrobnosti pa ni hotela razkriti, češ da je še prezgodaj za kakršne koli ugotovitve.

"Film, ki se ni hotel posneti"

Režiser filmov Dvanajst opic, Strah in groza v Las Vegasu in Imaginarij doktorja Parnassusa je že leta 2000 za projekt The Man Who Killed Don Quixote, v katerem naj bi takrat (med drugim) nastopali francoska pevka Vanessa Paradis in Almodovarjeva muza Rosie de Palma, nabral 32 milijonov dolarjev. Toda ko se je snemanje na odročnem koncu Madrida dejansko začelo, se je izkazalo, da območje ves čas preletavajo vojaška letala. Nato je poplava odnesla večino rekvizitov in kulis, za piko na i pa je Gilliamov takratni Don Kihot, 70-letni Francoz Jean Rochefort, ki se je samo za ta film eno leto učil angleščino, dobil dvojno kilo, zaradi česar se ni smel vzpenjati na konja. Zavarovalnica je zato projekt prekinila; ostal je le dokumentarec o nesrečnem snemanju, "o filmu, ki se ni hotel posneti", Lost in La Mancha (2002).

Po skoraj dveh desetletjih je Gilliamova kalvarija menda pri koncu. "Opravičujem se za dolgo tišino," je v nedeljo objavil na Facebooku. "Po 17 letih smo končali snemanje Moža, ki je ubil Don Kihota! Muchas gracias ekipi in vsem, ki so verjeli v nas. QUIXOTE VIVE!"

V novi različici preprostega kmeta, ki mu um omračijo zgodbe o viteških junaštvih, igra Britanec Jonathan Pryce. V igralski zasedbi sta tudi Adam Driver in ukrajinsko-francoska lepotica Olga Kurylenko.

A. J.