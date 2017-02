Kaurismaki poziva k empatiji do beguncev: "Želim spremeniti svet"

Za svoj novi izdelek po medijski projekciji požel aplavz

16. februar 2017 ob 15:09

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Finski režiser Aki Kaurismaki je na berlinskem filmskem festivalu premierno prikazal svoj novi film The Other Side of Hope, poziv k sočustvovanju do iskalcev azila v Evropi.

Film, ki je tudi v tekmi za festivalske nagrade, je odločen, jedrnat in posnet v značilnem Kaurismakijevem slogu. Predstavlja drugi del njegove trilogije o beguncih in se tako navezuje na njegovo v Cannesu nagrajeno dramo Le Havre iz leta 2011.

Sirec trči ob molčeče, hladne Fince

Pripoveduje o usodi sirskega begunca Khaleda, ki ga igra Sherwan Haji. Khaled proti svoji volji pristane na oddaljenem Finskem. Država se mu zdi na prvi pogled sovražna in poseljena z molčečimi, hladnimi Finci. Ubogi nekdanji trgovec Wikstrom, ki si želi začeti kariero v gostinstvu in ga igra Sakari Kuosmanen, najde Khaleda, ko spi za njegovim smetnjakom. Najprej se sumničavo pozdravita, navsezadnje pa se Wikstrom odloči, da bo Khaledu pomagal začeti znova. Pri tem je uvidel, da ima Sirec še večje težave, kot so njegove zakonske tegobe.

Kot številne evropske države je tudi Finska zaostrila svojo azilno politiko, da bi zmanjšala val beguncev z vojnih območij, kot sta Sirija in Irak.

Kaurismaki je povedal novinarjem, da so številni Finci prihod Muslimanov razumeli kot neke vrste napad, sam pa skuša takšno razmišljanje izpodbijati. Na pol v šali je dodal, da je morda njegova želja, da bi spremenil razmišljanje občinstva, preskromna: "Želim spremeniti svet. Evropa je majhna. Najprej bom spremenil Evropo, nato pa Azijo."

Angela Merkel "se vsaj malo zanima za težavo"

Obsodil je "erozijo evropskih demokratičnih vrednot". Po njegovih besedah pa Nemčija predstavlja pozitiven zgled, saj je nemška kanclerka Angela Merkel več kot milijon iskalcem azila dovolila vstop v državo. "V tem smislu spoštujem Angelo Merkel, edino političarko, ki se vsaj malo zanima za težavo," je povedal.

Glavni igralec Haji, rojen v severovzhodni Siriji, je pristal v Helsinkih leta 2011, leto pred izbruhom sirske vojne, ko se je v Damasku zaljubil v Finko. "Razlog, zakaj se imam za pol begunca je, da se ne morem vrniti," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Haji, čigar družina je morala pobegniti iz Sirije. Haji se je z delom Kaurismakija spoznal med študijem igre v Damasku. Ni pa si predstavljal, da bo čez nekaj let njegova prva filmska vloga prav vloga sirskega begunca v Kaurismakijevem filmu.

Hajijev 60-letni finski soigralec Sakari Kuosmanen je nastopil v vsaj šestih Kaurismakijevih filmih. Po njegovih besedah bi morali postati bolj aktivni državljani in se upirati krivicam, tako kot njegov lik Wikstrom, ki je Khaledu pomagal z ulice.

A. K.