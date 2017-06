Konje krast še na platnu: filmski Trond Sander bo Stellan Skarsgard

"Norveški generacijski roman s svetovnim apelom"

5. junij 2017 ob 14:36

Oslo - MMC RTV SLO/STA

Po knjižni uspešnici Konje krast, ki so jo leta 2013 v eseju analizirali slovenski maturanti, bo zdaj Hans Petter Moland posnel film.

Norveški režiser, med drugim znan po filmu Zaporedje izginotij (2014), se bo lotil režije in priredbe tega odmevnega romana Pera Pettersona. Večkrat nagrajena knjiga, prevedena v 60 jezikov (v slovenščino jo je prelila Marija Zlatnar Moe), je bila leta 2013 v Sloveniji izbrana za ključno knjigo za esej na maturi. V glavni vlogi bo nastopil priznani švedski igralec Stellan Skarsgard.

V ospredju romana iz leta 2003 je 67-letni Trond Sander, ki se po upokojitvi odmakne v zakoten kraj, kjer si želi v miru preboleti smrt svoje žene. A idilo samote zmoti srečanje s sosedom, ki ga je prvič srečal leta 1948, v obdobju, ko se je spopadal z dvema izgubama - očeta in prve ljubezni, piše ameriška filmska revija Variety.

Avtor romana, ki je v Sloveniji izšel leta 2012 pri založbi Litera, je leta 2013 obiskal Slovenijo. Pri založbi so takrat o romanu zapisali: "Morda res ne neha boleti samo zato, ker smo se tako odločili, a odločitev vseeno pomaga, da bolečina življenja ne uniči, temveč ga razvije v nove smeri, ki si jih morda niti nismo predstavljali in za katere morda ne bomo nikoli čisto prepričani, da so nam všeč." V slovenščino je poleg pričujočega romana prevedena še knjiga V Sibirijo.

Filmpo knjigi, ki jo je Samo Rugelj v recenziji opisal kot "norveški generacijski roman s svetovnim apelom", naj bi po pisanju revije Variety začeli snemati februarja prihodnje leto.

A. K.