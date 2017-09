Košarkar naj bo ali zakaj so športne zgodbe tako zanimive za mlade

Nov slovenski mladinski film je prišel v kina

8. september 2017 ob 08:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Fantazijski svet Primoža Suhodolčana je prišel še na velika platna. "Že ko sem pisal zgodbo, sem imel v glavi, da bo nekoč iz nje nastal film," je ob predpremieri povedal Suhodolčan, ki se pod film podpisuje kot scenarist.

Vsem dobra zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo, je vrsto let spremljala osnovnošolce, ki so se z njo srečali v knjižni obliki. "Največji izziv pri ekranizaciji knjige Košarkar naj bo je fantazijski svet Primoža Suhodolčana. V literaturi so to junaki, ki lahko živijo in dihajo, v filmu pa jih je treba utelesiti. Največji izziv je bila izbira igralcev in seveda ustvarjanje teh likov iz knjige, da v tem nadrealnem svetu ne bi postali preveč karikirani," je povedal režiser novega mladinskega filma Boris Petkovič.

Zgodba, ki se vrti okoli prijateljstva, ljubezni, uspeha in premagovanja samega sebe, je združila prekaljene igralce in popolne novince v svetu filma. "Mladi nimajo nobenega strahu in pri vlogah nimajo težav. Bolj jih imajo starejši, ker hočejo, da bodo všeč ljudem. Otroci pa so zelo spontani," je priznal Marko Miladinović, ki v filmu igra trenerja Salto. "V mlajših letih sem igral košarko in imel sem izjemnega trenerja Vojka Herksla, ki je že pokojni. Hotel sem narediti hommage temu človeku, ki je toliko dal košarki in mladim," je poudaril igralec, ki smo ga lahko lani na velikih platnih spremljali v filmu Šiška Deluxe. "Pri Šiška Deluxe smo snemali komedijo-dramo, tu pa smo posneli življenjski mladinski film," je o razlikah spregovoril Miladinović.

Poleg njega igralsko zasedbo sestavljajo še druga medijsko odmevna imena Gojmir Lešnjak - Gojc (Tundra), Lado Bizovičar (Tini Trska), Ana Maria Mitić in Matjaž Javšnik (v vlogi staršev glavnega junaka). Suhodolčanovo razigranost in humor pa so upodobili mladi igralci Klemen Kostrevc (Ranta), Matija Brodnik (Smodlak) in Gaja Filač (Metka). "Izbor igralcev je stvar interpretacije režiserja - v tem primeru mene. Lahko rečemo, da je bil glavni igralec definiran s tem, da je moral biti visok dva metra in videti 15 let - to nam je zožilo nabor igralcev, toda s Klemnom smo zadeli v polno. Celi ekipi igralcev je uspelo pričarati duh knjige," je dejal Petković.

Slovenija je dobila še en košarkarski film po uspešni filmski adaptaciji knjige Čefurji raus! Gorana Vojnovića, kjer se sicer malo bolj odrasli liki in v popolnoma drugem okolju srečujejo z izzivi življenja, v ospredju pa je ljubezen glavnega lika do košarke. "Šport je v osnovi nekaj posebnega zame. Brez njega nisem mogel živeti, še danes je tako. Športne zgodbe so lahko zelo zanimive za mlade, ker se lahko identificirajo z glavnimi junaki. Šport je nekaj, kar spodbuja h gibanju, treniranju, tekmovalnosti, druženju in šport je stvar, ki je univerzalna. Na tem svetu je šport univerzalni jezik," je dejal Suhodolčan.

V lovljenju kultnosti

Hkrati pa gre za nov delček v mozaiku mladinskih filmov, ki ga lahko umestimo ob bok obeh delov Gremo mi po svoje, Nika, Utrip ljubezni, Pojdi z mano, Vloga za Emo ... Filmov, ki lovijo kultni status filmov, kot so Sreča na vrvici, Kekec, Poletje v školjki (prvi in drugi del), Čisto pravi gusar ... "Če govorimo o zgodovini Slovenije od leta 1991, obstaja pomanjkanje mladinskih in otroških filmov, verjetno tudi zato, ker ni sistemsko urejeno. Vse ostaja na bazi zanesenjakov, ki se odločijo, da neko mladinsko zgodbo pripeljejo naprej. Toda mislim, da se v zadnjih letih to spreminja in se pojavlja več filmov s tovrstnimi tematikami. Iskreno upam, da bo kmalu to tudi sistemsko urejeno, ker potrebujemo filme za otroke in mladino," je zaključil Petkovič.

Do takrat pa naj ostane v ospredju misel iz novega slovenskega mladinskega filma, ki je nastal v koprodukciji RTV Slovenija: "Konec? Kakšen konec? Pa to je šele začetek!"

Klavdija Kopina, foto: Borut Živulović/Bobo