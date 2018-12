Kritiško hvaljene Posledice se predstavijo tudi Ameriki

Slovenska premiera filma je bila na FSF-ju

11. december 2018 ob 11:25,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 12:09

MMC RTV SLO, STA

Na mednarodnem festivalu evropskih filmov v Silver Springu v ameriški zvezni državi Maryland prikazujejo tudi film slovenskega režiserja Darka Štanteta Posledice. To je hkrati ameriška premiera.

Med drugim je bil film prikazan na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Torontu.

V ospredju filma je osemnajstletni Andrej (Matej Zemljič), ki mu gledalec sledi od trenutka, ko pristane v vzgojnem zavodu. Tam se mora začeti boriti za svoje mesto v skupini varovancev pod vodstvom Željka (Timon Šturbej). Ta ga kmalu vzame pod svoje okrilje, a Andrej mora pod pritiskom novega okolja hkrati poskrbeti, da na dan ne pride skrivnost, ki jo varuje.

Posledice ‒ kritiki so za film našli samo dobre besede ‒ so svetovno premiero doživele 7. septembra na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, slovensko premiero 13. septembra na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, film so prikazali še na filmskem festivalu v Londonu.

Na festivalu, ki poteka že 31. leto, bodo od 30. novembra do 19. decembra prikazali 49 filmov iz 25 držav članic EU-ja. Med njimi je tudi 12 filmov, ki so bili predlagani za letošnjo ameriško filmsko nagrado oskar za najboljši tujejezični film. Festival je odprl poljski črno-beli film Hladna vojna režiserja Pawla Pawlikowskega.

Posledice pokažejo, kako lahko naivnost, želja po priznanju in po tem, da si ljubljen, v za mladostnike zelo ranljivem obdobju v skrajnih okoliščinah privedejo do skrajnih dejanj, za katera je treba posledice nositi vse življenje. Foto: SFC

