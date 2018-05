Lik Salvadorja Dalíja bo tokrat igralsko interpretiral Ben Kingsley

Film bo režirala kanadska režiserka Mary Harron

5. maj 2018 ob 17:49

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Po navdihu življenja najbolj razvpitega in najbolj prepoznavnega nadrealista znova ustvarjajo film - tokrat bo slikarja in kiparja Salvadorja Dalíja igral britanski filmski in gledališki igralec Ben Kingsley.

Film z likom slovitega nadrealista je med drugim ustvaril že Andy Warhol, enega izmed filmov o njem je soustvaril Orson Welles, v filmu Little Ashes iz leta 2008 pa ga je igral britanski filmski zvezdnik Robert Pattinson.

Novi film, ki bo osvetlil predvsem Dalíjev zakon z Galo, bo režirala kanadska režiserka Mary Harron. Snemati bodo začeli novembra v Kanadi in Španiji.

Velika vihrava ljubezen

V Rusiji rojena Gala z rojstnim imenom Elena Ivanovna Diakonova je bila najprej poročena s francoskim pesnikom Paulom Éluardom, nato pa je postala Dalijeva življenjska sopotnica, muza in menedžerka. Poročila sta se leta 1932, njuno razmerje pa je bilo vselej zelo viharno. V filmu jo bo upodobila britanska igralka Lesley Manville.

Dogajanje bo postavljeno v leto 1973 v Španijo in New York, zgodba umetnika in Gale pa bo prikazana skozi pogled mladega asistenta (Frank Dillane), ki je Daliju pomagal pri pripravi velike razstave. Skozi zgodbo bodo razkrili intrige in osebne drame umetnika in podrobnosti iz njegovega zakona z Galo.

V Parizu se je družil s Picassom in Bretonom

Salvador Dalí se je rodil leta 1904 v Figuerasu, študiral pa je v Madridu. Leta 1927 je odšel v Pariz in se tam seznanil s Picassom in Bretonom ter se začel navduševati nad nadrealističnim gibanjem. Leta 1940 je emigriral v ZDA, leta 1948 pa se je naselil v Franciji.

Velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izreden risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Kult genija

Medijsko in trgovsko je bil zelo spreten umetnik, ki je znal ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Ukvarjal se je s hepeningi, sodeloval je pri snemanju filmov, na primer pri filmih Andaluzijski pes in Zlata doba Luisa Bunuela. Sodeloval je tako z brati Marx kot tudi z Alfredom Hitchcockom (skupaj sta posnela sanjsko sekvenco za film Spellbound (1945)).

Posebno znane so njegove slike Stopljeni čas, Goreča žirafa in Skušnjava sv. Antona ter ciklus ilustracij z motivi Dantejeve Božanske komedije.

N. Š.