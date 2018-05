Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Serija Max & Maestro je nastala kot plod sodelovanja RAI-ja, France Television in Tv5 Monde. Foto: France Television Zvezdniški pianist in dirigent Daniel Barenboim redno skrbi za povezovanje. Pred dobrim letom dni je na primer odprl akademijo v Berlinu in tako zagnal projekt, namenjen skupnemu muziciranju mladih glasbenikov iz arabskega sveta in Izraela, s katerim želi spodbuditi povezovanje na Bližnjem vzhodu. Foto: Reuters Sorodne novice Po škandalu z antisemitskimi besedili ukinitev nagrade echo Dodaj v

Maestro Barenboim se druži z Maxom, ki je odraščal ob rapu - a le kot animirani junak

Daniel Barenboim je sodeloval pri snovanju

2. maj 2018 ob 18:46

Rim - MMC RTV SLO, STA

Animirana serija Max & Maestro je sveža stvaritev, ki jo je porodilo sodelovanje italijanskih in francoskih ustvarjalcev, v njej pa je v vlogo maestra postavljen sloviti dirigent Daniel Barenboim.

Maestro spozna dečka Maxa, ki je zrasel ob rapu in videoigrah, ter mu skuša predstaviti lepote in veličino klasične glasbe. Barenboim je znan pianist in dirigent ter državljan Argentine, Izraela, Palestine in Španije. Je glasbeni direktor Berlinske državne opere in Staatskapelle v Berlinu. Znan je po sodelovanju z West-Eastern Divan Orchestra ter kot odločen kritik izraelske okupacije palestinskega ozemlja.

Razvoj talenta pod okriljem maestra

Pri seriji Barenboim sodeluje že od njenega snovanja dalje in je ustvarjalcem dal veliko napotkov, kako naj na zanimiv in zabaven način svet klasične glasbe predstavijo mladim. Producent serije Piero Maranghi je dejal, da se animirani Barenboim denimo povzpne tudi na rolko, v kateri sicer vihti taktirko.

Sramežljivi deček Max sanjari o tem, da bi postal priznani glasbenik. Maestra deček pritegne, saj se izkaže, da ima popoln posluh. Srečanje s slovitim dirigentom Maxu za vselej spremeni življenje. Odkrije namreč njemu popolnoma nov svet zvokov in ob tem razvija svoj glasbeni talent, kar mu bo morda nekega dne omogočilo, da bo postal znan pianist ali pa celo vodja orkestra, je vsebino serije povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Evropska koprodukcija animirane serije

Serijo Max & Maestro tvori 52 epizod, ki trajajo po 11 minut. Nastala je kot plod sodelovanja RAI-ja, France Television in Tv5 Monde ter je v Franciji na sporedu že od začetka leta, na programu italijanske postaje RAI Gulp pa bo na ogled od 7. maja. Režijo serije pa podpisuje Christophe Pinto.

P. G.