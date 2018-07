Meryl Streep bo igrala v remaku filma Čas deklištva v režiji Grete Gerwig

Ekipi se pridružujeta Emma Stone in Saoirse Ronan

7. julij 2018 ob 17:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka, scenaristka in režiserka Greta Gerwig bo režirala remake filmske klasike Čas deklištva iz leta 1994, eno od glavnih vlog pa bo igrala hollywoodska legenda Meryl Streep.

Vloge v filmu naj bi imeli še Saoirse Ronan, Emma Stone in Timothée Chalamet, poroča Los Angeles Times.

Saoirse Ronan - po sledeh Winone Ryder

Producentka filma bo Robin Swicord, sicer scenaristka filma Čas deklištva iz leta 1994. Prav ona je razkrila, da bomo v vlogi ovdovele, predsodkov polne pratete March lahko videli Meryl Streep. Emma Stone naj bi igrala Meg, najstarejšo in najbolj romantično med sestrami, Chalamet pa Laurieja, lomilca src iz sosednje hiše.

Saoirse Ronan, znana kot junakinja Lady Bird iz istoimenskega filma, bo igrala lik Jo. V prejšnjih filmskih adaptacijah romana so protagonistko Jo že igrale Katharine Hepburn (leta 1933), Elizabeth Taylor (leta 1949) in Winona Ryder (1994).

Kaj za mlado žensko pomeni stopiti v svet odraslih

Filmska priredba se bo močno razlikovala od prejšnjih adaptacij, saj se bo osredotočila na življenje deklet March, potem ko zapustijo dom in se mladosti spominjajo le še v obliki spominskih utrinkov iz preteklosti, je povedala Swicord. "V resnici gre za vpogled v to, kaj za mlado žensko pomeni stopiti v svet odraslih." Producentka je povedala tudi, da so v studiu Columbia Pictures popolnoma očarani nad "Gretinim povezovalnim, dobro opremljenim duhom."

Greta Gerwig je ameriška igralka, scenaristka in režiserka iz Sacramenta, znana po neodvisnih filmih Frances Ha, v katerem je igrala in bila ena izmed avtorjev scenarija, in Lady Bird, ki ga je napisala in režirala. Slednji, njen prvenec, je bil letos nominiran za oskarja za najboljši film, najboljšo režijo, najboljši izvirni scenarij, najboljšo glavno igralko in najboljšo stransko igralko.

V času ameriške državljanske vojne

Drugi film Gerwigove, Čas deklištva, bo ustvarjen po romanu ameriške pisateljice Louise May Alcott, v središču katerega so štiri sestre: 16-letna Meg (Margaret), 15-letna Jo (Josephine), 13-letna Beth (Elizabeth) in najmlajša, 12-letna Amy. Živijo v malem mestu v ameriški zvezni državi Nova Anglija v času ameriške državljanske vojne.

Roman je izšel leta 1868 pod izvirnim naslovom Little Women: Meg, Jo, Beth and Amy. Gre za izjemno priljubljen mladinski roman, ki je doživel že več filmskih adaptacij. Lani je po njem na BBC-ju nastala tudi mini serija. Roman je bil v slovenščino preveden večkrat, pod naslovom Male ženske. Prvi prevod je izšel ob stoletnici pisateljičine smrti.

N. Š.