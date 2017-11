MMC-jeva nagradna igra: animirani junak Koyaa se vrača v velikem slogu

Šest novih filmov, dokumentarec, razstava in pogovori

7. november 2017 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vse je v znamenju Koyee – v kinodvorane prihajajo kratki animirani filmi Koyaa in dokumentarni film Živjo, Koyaa!, v Galeriji Kresija odpirajo pregledno razstavo, posvečeno temu junaku, ki so jo prikladno naslovili Koyaa – Animirani junak na sceni!, to pa bo spremljal še program v Trubarjevi hiši literature.

Tako se s serijo novih filmov in dokumentarnim filmom o zakulisju ustvarjanja vrača eden najbolj prepoznavnih animiranih junakov na naših tleh. Kolja Saksida je po dveh pilotnih filmih Lajf je čist odbit (2011) in Roža (2013) ustvaril šest novih lutkovnih animiranih filmov, ki jih je naslovil po nagajivih vsakdanjih predmetih, ki popestrijo dneve na gorski polici živečemu junaku.

Dogodivščine od javnosti odmaknjene dvojice

Glavna junaka filmov ostajata Koyaa in gospod Krokar. Čeprav sta odmaknjena od vrveža, živita razburljivo življenje, v katerem ni prostora za dolgčas. To je Koyeeva zasluga, saj se zapleta v zabavne prigode s predmeti iz vsakdanjega življenja. Koyeeve nenavadne dogodivščine so resda polne zmešnjav in ropota, a z dobro voljo in ustvarjalnim reševanjem nastalih ugank mu vsakič znova uspe rešiti novo situacijo. S Koyoo je zabavno, česar se zaveda tudi Krokar, njegov zvesti prijatelj.

Premiera filmov je napovedana ob 17. uri v Kinodvoru, kjer bodo naslednje štiri sobote, od 11. novembra do 2. decembra, prikazani v sklopu novoustanovljenega filmskega programa Prvič v kino. Poleg Kinodvora bodo filmi na ogled še v izbranih kinodvoranah Art kino mreže Slovenije. Filmi o Koyii so nastali v produkciji Zavoda za film in avdiovizualno produkcijo ZVVIKS ter koprodukciji RTV Slovenija in A Atalanta, sofinanciral jih je Slovenski filmski center.

Odgovor na nagradno vprašanje Kateri (naštejte vsaj tri) nagajivi predmeti nastopajo v animiranih filmih Koyaa? pošljite do četrtka, 9. novembra, do 12. ure na mmc-kultura@rtvslo.si. Podarjamo dva kompleta dveh vstopnic, in sicer enega za projekcijo 11. novembra ob 10. uri in še enega za projekcijo 18. novembra ob 10. uri. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov in katere izmed projekcij se želite udeležiti!



Potopitev v ozadje nastajanja filmov

Današnjim projekcijam filmov in dokumentarca sledi odprtje pregledne razstave v Galeriji Kresija ob 19. uri, na kateri bodo obiskovalci lahko spoznali glavnega junaka in animirani film, ki ga je na postavitvi mogoče raziskovati skozi scenaristično, likovno, tehnično, glasbeno in filmsko krajino. Razstava je namenjena vsem starostnim skupinam od treh let dalje.

Postavitev v Galeriji Kresija spremlja še program v bližnji Trubarjevi hiši literature, ki prinaša tri poglobljene pogovore z ustvarjalci filmov. Pogovore bo povezoval Igor Prassel, programski direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Tako se bodo 13., 20. in 27. novembra posvečali na junake animiranih filmov vezanim temam predprodukcije, produkcije in postprodukcije.

Kolja Saksida, eden najvidnejših avtorjev animiranih filmov v Sloveniji, je magistriral na švicarski umetniški univerzi ECAL, danes pa je docent na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Na filmskem področju ustvarja kot režiser, producent in pedagog, njegovi animirani filmi pa so gostovali na številnih filmskih festivalih po vsem svetu, kot rezidenčnega umetnika pa so ga gostile različne mednarodne kulturne organizacije. S prenašanjem znanja in izkušenj ozavešča vse starostne skupine o neomejenih izraznih zmožnostih tehnik stop animacije, ki so odličen način podajanja zgodb.

Nekaj fotoutrinkov, ki so nastali še pred odprtjem razstave Koyaa – Animirani junak na sceni! v Galeriji Kresija, si lahko pogledate v spodnji galeriji. Foto: Žiga Živulović jr./Bobo. Nad njimi pa je na ogled še napovednik za serijo kratkih animiranih filmov Koyaa.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

P. G., foto: Žiga Živulović jr./Bobo