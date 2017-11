Moški ne jočejo zmagovalec zagrebškega filmskega festivala, med nagrajenci tudi Družinica

Zaključek 15. mednarodnega filmskega festivala v Zagrebu

19. november 2017 ob 13:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Malo po prejetju nagrade za najboljši film letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Bratislavi je koprodukcija BiH-a, Hrvaške, Slovenije in Nemčije Moški ne jočejo tudi iz Zagreba odnesla glavno nagrado, Družinica Jana Cvitkoviča pa je bila deležna posebnega priznanja.

Na 15. zagrebškem filmskem festivalu, ki so ga s podelitvijo nagrad sklenili v soboto zvečer, je tako zmagal film bosanskohercegovskega režiserja Alena Drljevića, ki v svojem prvem celovečercu govori o povojnih travmah veteranov treh narodov. Žirija se je odločila glavno festivalsko nagrado zlati voziček nameniti Drljevićevemu filmu, saj gre za močan, pogumen in relevanten celovečerec s fenomenalnimi igralskim in režiserskimi veščinami.



V tekmovalnem spremljevalnem programu Znova z nami, v katerem predstavljajo avtorje, ki so jih na festivalu spoznali s prvenci, so posebno priznanje namenili Janu Cvitkoviču in njegovemu celovečercu Družinica, ki je nastal tudi v koprodukciji RTV Slovenija. Zmagovalec v kategoriji Znova z nami je film Brez ljubezni ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, so sporočili na uradnem zaprtju festivala.



V osrednjem programu, v katerem je tekmovalo 13 filmov, so posebno priznanje podelili celovečercu Parižanka francoske režiserke Leonore Serraille, ki je posnela zgodbo o neprilagojenosti posameznikov v sodobni družbi. Sicer pa so od 11. novembra na festivalu v petih tekmovalnih in več spremljevalnih programih predvajali več kot 100 filmov.

Uspešne koprodukcije držav nekdanje Jugoslavije

Zagrebški filmski festival so sklenili s celovečercem Žaba Elmirja Jukića. Gre za še enega režiserja iz BiH-a, njegov celovečerec pa je regionalna koprodukcija BiH-a, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije, ki so jo uresničili v okviru zagrebškega filmskega festivala in so jo za konec predvajali zunaj konkurence.

P. G.