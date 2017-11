Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Film iz leta 1969, posnet po istoimenskem romanu Bena Zupančiča, prinaša nov pogled na drugo svetovno vojno, bolj pogled iz prelomnih šestdesetih kot filmsko-zgodovinski. Foto: SFC Glavni junaki filma so mladi ljudje, ki jih vojna doleti med njihovim odraščanjem. Foto: SFC Prihodnje leto bo minilo 70 let, odkar je France Štiglic posnel prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film po scenariju Cirila Kosmača. Ob obletnici bodo film pridružili restavriranim različicam na blu-rayu. Foto: SFC Sorodne novice Restavrirana Sedmina kot poklon ob 20. obletnici Slovenskega filmskega centra Z restavrirano Sedmino SFC nadaljuje praznovanje 20-letnice Dodaj v

Na blu-rayu tudi restavrirana Sedmina, "mejnik na slovenski filmski poti"

Druga mojstrovina v zbirki SI-FI Klasika

21. november 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po Dolini miru je na blu-rayu izšla še ena restavrirana slovenska filmska klasika - Sedmina Matjaža Klopčiča, s katero Slovenski filmski center postopoma polni zbirko, s katero želi narediti dela slovenske filmske zgodovine dostopnejše. Prihodnje leto bosta na vrsti To so gadi in Na svoji zemlji.

Zgodba filma, v katerem sta leta 1969 med drugim nastopila Rade Šerbedžija in Snežana Nikšić, se odvija pomladi leta 1941, ko druga svetovna vojna grobo poseže v življenje ljubljanske mladine. Iskanje ljubezni privede tudi do zveze z okupatorskim oficirjem, uporništvo pa do organiziranega odpora.

Sprva mešani odzivi na film

"Film Sedmina je s svojo kultiviranostjo izraza in nekonvencionalnim pristopom k obravnavani temi terjal dokaj izoblikovanega filmskega gledalca," je leta 1981 v Sodobnosti o filmu pisal kritik Stanko Šimenc. In še: "V tem najbrž tiči tudi razlog, da je del publike film sprejel navdušeno, del pa z negodovanjem. Vsekakor pa bo Sedmina pomemben film v naši kulturni zgodovini, lahko rečemo - mejnik na slovenski filmski poti."ni, lahko rečemo - mejnik na slovenski filmski poti."

Filmski kritik in publicist Zdenko Vrdlovec pa je v Filmografiji slovenskih celovečernih filmov leta 1994 o filmu med drugim zapisal: "...obdobje NOB vzpostavi kot čisti estetski (sama smrt je s formalnimi prijemi povzdignjena v 'brezčasno' in bolečo lepoto) in nostalgični objekt."

Poleg Šerbedžije in Snežane Nikšić igrajo v filmu še Milena Dravić, Mirko Bogataj, Relja Bašić, Tone Slodnjak, Maks Bajc, Marjan Benedičič, Tone Gogala, Vinko Hrastelj, Slavko Jan, Tone Kuntner, Branko Miklavc, Duša Počkaj, Radko Polič, Majda Sepe, Stane Sever, Tone Slodnjak, Ružica Sokić, Vladimir Šau, Franc Uršič in Milena Zinauer. Igralcem iz drugih republik so, kot v večini slovenskih filmov, svoj glas dali slovenski igralci, in sicer Radetu Šerbedžiji Boris Juh, Snežani Nikšić Mojca Ribič in Mileni Dravić Štefka Drolc.

Nagrada za izvirno režijo

Klopčič je leta 1969 za film na 16. festivalu jugoslovanskega filma v Pulju prejel posebno diplomo "za originalno režijo". Sedmina je bil Klopčičev prvi barvni film, v katerem pa so določeni prizori črno-beli. Takratna tehnologija ni omogočala, da bi pri kopiranju barvnega negativa dobili pravo črno-belo fotografijo.

Ob sedemdesetletnici Na svoji zemlji

Prvi naslov zbirke SI-FI Klasik je bila torej restavrirana različica filma Dolina miru (1956) Franceta Štiglica, prihodnje leto bosta izšla film To so gadi (1976) režiserja Jožeta Bevca in prvi slovenski celovečerni zvočni film Na svoji zemlji (1948) režiserja Franceta Štiglica, s čimer bodo obeležili tudi 70. obletnico nastanka filma. Na Slovenskem filmskem skladu načrtujejo zbirko dopolnjevati z dvema filmoma na leto, vse pa je seveda odvisno od sredstev za digitalizacijo in restavracijo, ki jih SFC namenja ministrstvo za kulturo.

M. K.