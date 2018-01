Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Kompetentnost bojevnic v Poslednjem jediju - poleg Rey in Leie (Carrie Fisher) sta tu še Rose in admiralka Holdo (Laura Dern) - pomeni premik k drugačnemu, manj testosteronskemu in bolj premišljenemu junaštvu, ki dividende izplača na daljši rok. Zaletava, dogodivščin in slave željna Poe (Oscar Isaac) in Finn se bosta morala naučiti, da bistvo Odpora "ni v uničevanju tega, kar sovražiš, ampak v reševanju tistih, ki jih imaš rad". Foto: IMDb Veliko je bilo povedanega o tem, da si je Emma Watson zamislila "feministično" reinterpretacijo klasične Disneyjeve princeske. Foto: 2i Film Čudežna ženska je imela močno igralsko zasedbo, v kateri je izstopala predvsem Robin Wright. Foto: IMDb Številne zvezdnice so že potrdile, da bodo letos na podelitev zlatih globusov prišle v črnini in tako izrazile svojo solidarnost z žrtvami spolnega nasilja v Hollywoodu. Foto: Reuters Oblika vode, Trije plakati pred mestom, Jaz, Tonya ... Letos so bili pozornosti deležni številni filmi z ženskami v glavnih vlogah, tudi taki, ki niso bili v šopku najdonosnejših. Foto: IMDb Dodaj v

Na čelu treh najdonosnejših filmov so ženske

Rey, Belle in Diana Prince rešijo filmsko leto

3. januar 2018 ob 19:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leto, ko so Hollywood pretresle obtožbe spolnega nadlegovanja na račun vplivnih moških, je vseeno prineslo nekakšno zadoščenje. Prvič po letu 1958 so prvi trije najdonosnejši filmi v severnoameriških kinodvoranah lani postali trije blockbusterji z ženskami v glavnih vlogah.

Na zadnji dan starega leta je Poslednji jedi, najnovejši del največje filmske franšize v zgodovini, naposled prehitel Disneyjevo igrano različico Lepotice in zveri, ki je bila večji del leta 2017 najdonosnejši film v ZDA in Kanadi. Na tretjo stopničko se je povzpela Čudežna ženska, v čas druge svetovne vojne postavljena zgodba o superjunakinji, ki je obenem do zdaj edina kritiško hvaljena ekranizacija iz sveta DC-jevih stripov.

Trije filmi z ženskimi protagonistkami so bili na vrhu severnoameriške lestvice daljnega leta 1958, ko se je največ ljudi zgrinjalo gledat muzikal South Pacific, romantično komedijo Auntie Mame in kultno Mačko na vroči pločevinasti strehi.

Odklenkalo je: Sistematičen boj proti diskriminaciji

Vest o spodbudni statistiki je v javnost prišla približno istočasno s predstavitvijo nove iniciative Time's Up, h kateri se je zavezalo 300 hollywoodskih igralk, scenaristk, režiserk, producentk in agentk (med slavnimi imeni so denimo Natalie Portman, Emma Stone, Shonda Rhimes in Reese Witherspoon). V novo leto bodo stopile z organiziranim odporom proti sistematiziranemu spolnemu nadlegovanju v zabavni in drugih industrijah po Ameriki.

Del iniciative, ki so jo predstavile s celostranskim oglasom v New York Timesu, je finančni sklad, ki bo pomagal ženskam na neprivilegiranih položajih, da se bodo lahko sodno branile pred spolnim nadlegovanjem oziroma posledicami tega, da so nadlegovanje prijavile. Trudile se bodo za penalizacijo podjetij, ki ne ukrepajo v povezavi z nadlegovanjem, in proti pogodbam o nerazkrivanju podatkov, ki ščitijo nasilneže. Njihova prva deklarativna gesta pa bo, da bodo kolegice v zabavni industriji pozvale, naj se to nedeljo na rdeči preprogi zlatih globusov pojavijo v črnih oblekah, češ da "gre za trenutek solidarnosti in ne za modno revijo".

Poslednji jedi, ki je po prvih ocenah v Severni Ameriki do zdaj zaslužil 533,1 milijona dolarjev, iz dozdajšnjega kanona Vojne zvezd izstopa tudi zato, ker je v "galaksiji daleč, daleč stran" našel prostor za celo vrsto močnih ženskih likov, vključno z Daisy Ridley kot vajenko jedijevskih veščin in Carrie Fisher v vlogi lika, s katerim je zaslovela, princese (zdaj generalke) Leie. Zakaj je film tako drugačen od vsega že videnega, je lepo pojasnila dokumentaristka Annalise Ophelian: "Superjunakinje v filmih po navadi obstajajo v osami. Tukaj vidimo ženske, ki delajo z ramo ob rami, tudi v tehničnih poklicih, in seveda ženske, ki se učijo uporabljati Silo."



Lepotica in zver je bila Disneyjeva igrana adaptacija kultnega animiranega celovečerca iz leta 1991 (tukaj seveda ne moremo govoriti o kaki četici junakinj, ampak spet o eni sami protagonistki). Sramežljivo francosko dekle, ki je sposobno videti v srce strašljive Pošasti in se vanj zaljubiti, je igrala Emma Watson. Romantična pravljica je samo v Severni Ameriki zaslužila 504 milijone dolarjev. "Belle je absolutno Disneyjeva princeska, a obenem ni pasiven lik, ker lastno usodo vzame v svoje roke," je Emma Watson pred časom komentirala v intervjuju za Vanity Fair (in se pohvalila, da lik odobrava celo feministična ikona Gloria Steinem).



Čudežna ženska, ki je na istem območju zaslužila 412,6 milijona dolarjev, je bila predmet podobnih debat. Patty Jenkins, ki se odslej lahko pohvali z najdonosnejšim igranim filmom v ženski režiji, je s pomočjo igralke Gal Gadot ustvarila lik superjunakinje, ki postane moralni zgled vojakom, ki se pobijajo v prvi svetovni vojni. Še posebej markantni so bili prizori na začetku filma, v katerih Amazonke vzgajajo in trenirajo mlade rodove bojevnic. (Precej prahu je s svojimi izjavami pred meseci dvignil James Cameron. Režiser Terminatorja je namreč prepričan, da je Čudežna ženska "le še ena popredmetena ikona" in svetoval, naj bodo superjunakinje bolj podobne .... tistim v njegovih filmih.)



Na četrtem in na petem mestu lestvice najdonosnejših filmov v Hollywoodu sta drugi del Varuhov galaksije (389,8 milijona dolarjev) in pa lanska izdaja Spider-Mana (334,2 milijona dolarjev).

A. J.