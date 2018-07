Na "hribu filmov" se začenja 21. motovunski filmski festival

Na ogled bo 19 celovečercev z različnih koncev sveta

24. julij 2018 ob 10:04

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

S celovečernim filmom Napad panike poljskega režiserja Pawla Maslone se v bližnjem Motovunu odpira 21. filmski festival. Na eni najbolj priljubljenih filmskih prireditev na tem območju bodo letos predvajali več kot 110 filmov, med njimi tudi tri slovenske.

Do 28. julija bo na sporedu osrednjega tekmovalnega programa 19 celovečercev z različnih koncev sveta.

Bodoče festivalske uspešnice

Organizatorji so tudi letos pri izbiri filmov poudarili neodvisno filmsko produkcijo, ki odraža duh časa in sodobne svetovne izzive. Menijo, da bodo nekateri manj znani filmi z letošnjega motovunskega programa postali velike festivalske uspešnice, kot je prvi Maslonejev celovečerec - tragikomedija Napad panike.

Kot so še zapisali na spletni strani festivala, se bodo na "hribu filmov" vrstile podobe z različnih koncev sveta, od drobnega kriminalca iz Švedske in danske sponzoriranke prek britanske novinarke in borca Islamske države do ruskih rockerjev in kolumbijskih plačanih morilcev.

V tekmovalnem programu so izpostavljeni ruski celovečerec Poletje režiserja Kirila Serebrenikova, film Leave No Trace ameriške režiserke Debre Granik in koprodukcija Drevo divje hruške turškega režiserja Nurija Bilgeja Ceylana. Kot posebnost so organizatorji v programu označili celovečerni film Profil režiserja Timurja Bekmambetova, ki se v celoti dogaja na zaslonu računalnika.

Filmi berlinskih avtorjev

Letošnja prireditev nima države partnerice, temveč partnersko mesto - Berlin, iz katerega bodo prišli številni filmski ustvarjalci. V spremljevalnem programu bodo prikazali filme berlinskih avtorjev, v glasbenem programu pa bodo nastopili tudi berlinski izvajalci elektronske glasbe.

Med gosti festivala bo švedski režiser Ruben Östlund, ki je bil nominiran za tujejezičnega oskarja za film Kvadrat, lani pa je bil nagrajen z zlato palmo v Cannesu za film Trg. V Motovunu bo prejel nagrado maverick za inovantivnost pri razširjanju meja filmskega izraza. Častna gosta bosta hrvaška igralca Rade Šerbedžija in Mustafa Nadarević, ki bosta prejela nagrado za 50 let filmskega ustvarjanja.

Na festivalu bodo predvajali tudi tri slovenske filme, in sicer film Gregorja Baumana Električne sanje, film Petre Trampuž Bocevske Jaz sem in film Gajin svet režiserja Petra Bratuše, ki ga bodo predvajali premierno.

N. Š.