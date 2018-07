Na novogoriški poletni sceni se drevi začenja Letni kino Silvana Furlana

Zvrstilo se bo 11 filmskih večerov

21. julij 2018 ob 11:16

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Z nocojšnjo projekcijo finskega filma Druga stran upanja režiserja Akija Kaurismäkija se začenja že šesti Letni kino Silvana Furlana. Do 1. avgusta bo na ogled izbor sodobnih filmov tuje in domače produkcije.

Finski mojster absurdnega humorja Aki Kaurismäki s filmom Druga stran upanja, zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu med sirskim beguncem in finskim gostincem, zada še en duhovit udarec neusmiljeni birokraciji, s katero sodobna Evropa sprejema prosilce za azil. Režiser je prejel srebrnega medveda za najboljšo režijo na Berlinalu.

Ta večer bodo predvajali tudi kratki film Ribolov režiserja Jana Cvitkoviča, ki se bo obiskovalcem pridružil na projekciji. V nedeljo nadaljujejo z družinskim filmom z naslovom Rdeči pes Modri režiserja Kriva Stendersa, z zgodbo o slovesu od otroštva, posneti v avstralski pokrajini.

11 filmskih večerov

Na Ploščadi Silvana Furlana za novogoriško mestno hišo bo na sporedu 11 filmskih večerov. Med njimi bo v četrtek, 26. julija, ob 21. uri poseben, Silvanov večer, na katerem bodo tudi uradno poimenovali ploščad bo ustanovitelju slovenske kinoteke. V goste ta večer prihajajo Silvanove hčerka, sestra in žena Ula Furlan, Miranda Brataševec in Jedrt Jež Furlan.

Po besedah vodje letnega kina Mateje Zorn so letos izbrali nekoliko zahtevnejši program kot doslej, saj "so z dosedanjimi filmi dosegli rast in višje zahteve občinstva".

Letošnji program letnega kina prinaša kar nekaj slovenskih filmov. V letu, ki ga na Mestni občini Nova Gorica posvečajo ustvarjalnosti mladih, bo na ogled tudi Večer domačega filma, na katerem se bodo predstavili mladi goriški filmski ustvarjalci.

Angažirani filmi s poletnim utripom

Letošnji izbrani filmi so angažirani, obenem pa so med njimi tudi filmi, ki v mesto prinašajo poletni utrip. Z letošnjo programsko zasnovo gledalci potujejo po vsem svetu, od Evrope do Amerike in Azije do Avstralije.

Posebnost in novost letošnjega Letnega kina, ki še naprej ostaja za obiskovalce brezplačen, bo vsakokratni uvod v filmski večer s kratkim slovenskim filmom pred posameznim celovečercem.To so Ribolov Jana Cvitkoviča, Martin Krpan Nejca Sajeta, Nevidna roka Adama Smitha Slobodana Maksimovića, Nočna ptica Špele Čadež, Srečno, Orlo! Sare Kern, V modrino Antonete Alamat Kusijanović, Celica Dušana Kastelica in Moderne kunst Marka Šantića.

Dogajanje bodo letos sklenili z večerom domačega filma, na katerem bodo predvajali filme slovenskih filmarjev mlajše generacije, v Letni kino pa bodo tudi letos vabili številne goste, s katerimi bodo potekali filmski pogovori.

G. K.