Naslovnica prve izdaje romana Brama Stokerja, ki je izšel leta 1827. Foto: Wikipedia Stokerjevi rokopisni zaznamki o likih v romanu o grofu Drakuli. Foto: Wikipedia

Najslavnejši vampir do še ene v vrsti svojih številnih televizijskih utelesitev

Ni še znano, kdo bo upodobil večnega Drakulo

20. junij 2017 ob 19:48

London - MMC RTV SLO

Britanska producentska korporacija BBC je potrdila napovedi o snemanju nove serije o Drakuli, ki bo nastala po romanu Brama Stokerja, za kar bosta poskrbela Steven Moffat in Mark Gatiss, ki sta sicer tudi avtorja televizijske serije Sherlock.

Tako trenutno potekajo pogajanja glede serije uro in pol trajajočih televizijskih filmov, vendar scenariji zanje še niso napisani. Niti še ni jasno, kdo bo stopil v čevlje tega slovitega fiktivnega transilvanskega grofa, ki ga je zasnoval irski pisatelj Bram Stoker (1847–1912). Navdih za zgodbo svojega romana je našel v razvpitem romunskem vladarju iz 15. stoletja Vladu Tepešu, ki naj bi svoje nasprotnike nabadal na kole.

Prav tako se še ne ve, ali bosta Steven Moffat in Mark Gatiss dogajanje v seriji postavila v sodobni čas, kakor sta to storila pri Sherlocku, ki ga je upodobil Benedict Cumberbatch. Sue Vertue, Moffatova žena, bo zasedla producentsko mesto pod okriljem televizijske produkcijske družbe Hartswood Films, ki je prav tako že sodelovala z BBC-jem pri ustvarjanju Sherlocka.

Drakula, neusahljiv vir navdiha

Zanimivo je, da je Gatiss, ki je sicer dejaven tudi kot igralec, ob okroglem jubileju romana, ki je izšel leta 1897, za radijsko izvedbo posodil glas prav naslovnemu liku. Še zanimiveje pa je, da naj bi bil Drakula takoj za Sherlockom Holmesom po številu filmov, ki jih je navdihnil kak književni lik. Drakula se je kot osrednji lik pojavil v vsaj 160 filmih – če pa tem prištejemo še vse, ki so ga vsaj omenili, se ta številka povzpne na več kot 600. Za najslavnejše upodobitve so do danes zagotovo zaslužni Bela Lugosi (1931), Christopher Lee (1958) in Gary Oldman (1992).

Po poročanju Radia Times naj bi prihajajoča serija – sicer za svojega bledoličnega protagonista motečo – luč sveta ugledala leta 2019.

