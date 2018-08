Naposled je znano, kdo bo v novem Tarantinovem filmu igral Charlesa Mansona

Film se bo dogajal leta 1969 v Los Angelesu

31. avgust 2018 ob 10:26

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Po Bradu Pittu, Leonardu DiCapriu, Leni Dunham in Margot Robbie je zdaj znan še en igralec iz novega filma Once Upon a Time in Hollywood (Nekoč v Hollywoodu) režiserja Quentina Tarantina. Vodjo ameriškega morilskega kulta Charlesa Mansona bo igral avstralski igralec Damon Herriman.

Tarantino bo v filmu namreč raziskoval umore, ki so jih izvedli člani t. i. Mansonove družine.

Velika imena Hollywooda

Za Herrimana bo sodelovanje s Tarantinom pomenilo njegovo prvo večjo vlogo v ameriški produkciji, v kateri bodo med drugimi nastopili Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Burt Reynolds, Al Pacino, Lena Dunham, Dakota Fanning in Margot Robbie.

Film se bo dogajal leta 1969 v Los Angelesu, DiCaprio bo igral Ricka Daltona, nekdanjega zvezdnika TV-serije v žanru vesterna, Pitt pa bo Cliff Booth, njegov dolgoletni dvojnik in prijatelj. Fiktivna lika se bosta v filmu prepletla v resnično zgodbo umorov, ki so jih zakrivili Mansonovi privrženci. Robbie bo upodobila Sharon Tate, nekdanjo soprogo režiserja Romana Polanskega, ki je bila v visoki nosečnosti ena od žrtev Mansonovega klana. Robbie in DiCaprio sta na Instagramu že objavila fotografije s snemanja. Lahko si jih ogledate spodaj.

Avstralski igralec je dobil nagrado aacta leta 2016 za vlogo v Foxtelovi televizijski seriji Secret City, ameriškim gledalcem pa je bolje poznan zaradi vloge v seriji Šerifova pravica (Justified), ki jo predvajajo na kabelskem programu FX.

Igral v režijskem prvencu Russlla Crowa

Sicer pa je igral že v številnih avstralskih filmih. Med drugim je leta 2014 igral duhovnika v režijskem prvencu Russlla Crowa Izvir upanja, preizkusil pa se je tudi v vlogah vidnih osebnosti. Igral je denimo menedžerja avstralske skupine INXS ter Lanca Gowlanda, prvega organizatorja lezbične in gajevske parade v Sydneyju Mardi Gras.

Tarantino in avstralske grozljivke

Tarantino je že večkrat izpostavil zanimanje za avstralsko filmsko produkcijo in tam nastajajoče žanrske filme, v pogovoru za Guardian Australia je tako pred dvema letoma dejal, da gleda avstralske grozljivke, ker tako ostaja na tekočem s tamkajšnjimi mladimi igralskimi imeni. V filmu Django brez okovov pa se režiser in scenarist pojavi v manjši vlogi kot avstralski rudar ob avstralskem igralcu Johnu Jarrattu.

Film Once Upon a Time in Hollywood bo premiero predvidoma dočakal sredi prihodnjega leta.

