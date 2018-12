Zasedba igranega dela je deloma že znana, Franto bo denimo upodobil igralec Domen Valič. Foto: Aljoša Rebolj/MGL Zadnje večje borbe na območju Menine planine so bile sredi marca leta 1945, ko so enote 14. SS divizije napadle položaje Šlandrove in Zidanškove brigade Foto: Wikipedia Dodaj v

Nastaja nov partizanski film o bitki na Menini planini

V filmu bo med drugim igral Domen Valič

12. december 2018 ob 18:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja Slovenije bo po dolgih letih slovenska kinematografija dobila nov partizanski film. Igrano-dokumentarni film Preboj bo pripovedoval o bitki na Menini planini, zgodbo pa bodo poleg poklicnih igralcev pomagali obuditi tudi še živeči borci bitke.

Film o bitki, ki je potekala marca 1945, končala pa se je z umikom borcev pred premočno nemško vojsko, bo na podlagi lastnega scenarija režiral Dejan Babosek.

Preboj z ukano

Trenutno sicer še zbirajo sredstva za film (tudi prek spletne platforme Adrifund), ki nastaja v sodelovanju s produkcijsko hišo Narayan, če bo šlo po načrtih, pa naj bi bil na ogled septembra prihodnje leto. Babosek je scenarij oprl na knjigo Past na Menini planini avtorja Franca Severja - Frante, takrat 22-letnega komandanta bitke na Menini planini, ki je v delu popisal, kako se je iz nemškega obroča, ki je štel 12.000 vojakov, z ukano rešilo 500 borcev. Franto bo v filmu upodobil igralec Domen Valič.

Tik pred koncem vojne

To so bili tudi zadnji večji spopadi na Menini, ki je bila v času druge svetovne vojne pomembno območje, kjer so se manjše in večje partizanske enote zadrževale vse od leta 1941, pa tako rekoč do konca vojne. Okupator je na tem območju požgal več hiš in ubil številne domačine, mnoge pa odgnal v taborišča. Sem se je tudi po uničenju Pohorskega bataljona januarja 1948 preneslo težišče boja na Štajerskem.

Kot rečeno, bodo v filmu nastopili še živeči borci bitke, ki so bili takrat stari med 16 in 22 let. Poleg Frante bodo nastopili tudi kurir Franc Bera, radiotelegrafist Rudi Fajfer, šifrantka Valerija Skrinjar in mitraljezec Jože Strniša.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bitko na Menini opisujejo kot epopejo slovenskega partizanstva, Franta pa kot najhujšo visokogorsko frontalno bitko med NOB-jem, ki je trajala več ur, in je omogočila preboj partizanov proti svobodi.

M. K.