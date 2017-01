"Neprebojni jopič" Caseyja Afflecka v Hollywoodu

Zdi se, da Caseyja Afflecka na poti do oskarja ne more ustaviti nič, celo obtožbe o spolnem nadlegovanju so se uspešno odbile od njega.

Še pred dobrim desetletjem je bil znan kot "umetniški mlajši brat Bena Afflecka", po filmu Manchester by the Sea pa so si kritiki edini, da se je z vlogo ločenca z zlomljenim srcem zasidral med hollywoodskimi težkokategorniki.

41-letni Affleck, ki je kariero začel že pri 13, se ne (no, vsaj doslej se ni) pojavlja rad ali veliko v medijih, a svoje promocijske obveznosti za omenjeni film opravlja zelo samozavestno, kot pišejo pri Guardianu, se je pred dnevi na podelitvi nagrad newyorških filmskih kritikov ponorčeval iz voditelja večera Davida Edelsteina - naglas je prebral eno njegovih kritik, v kateri ga je pred časom raztrgal, a nato dodal, da nikoli ni nihče o njem napisal česa tako groznega, česar si ne bi mislil ali rekel že sam.

Pometeno pod preprogo

Pojavil pa se je madež na na videz popolni sliki o hollywoodskem preboju: kolegici, ki sta z Affleckom sodelovali pri lažnem dokumentarcu o njegovem svaku Joaquinu Phoenixu (Affleck je poročen s Phoenixovo sestro Summer, a sta se letos razšla) I'm Still Here, sta ga tožili zaradi spolnega nadlegovanja in zahtevali vsaka po dva milijona. Kinematografinja Magdalena Gorka in producentka Amanda White sta trdili, da ju je v zakulisju Affleck besedno in spolno nadlegoval: hvalil naj bi se s preteklimi spolnimi eskapadami, namigoval na seks in celo otipaval Whiteovo, nepovabljen smuknil v posteljo Gorke in nasploh ustvarjal sovražno ozračje s svojimi dejanji, med drugim naj bi nekemu članu filmske ekipe naročil, naj razgali svoj penis.

Affleck je vse skupaj zanikal in se s tožnicama pogodil že leta 2010, podrobnosti dogovora niso znane, so pa še vedno javno na ogled vse obtožbe sodelavk, ki bi lahko škodile kampanji Manchester by The Sea in sabotirale ne le Affleckovov pohod na nagrade, ampak tudi Amazon, ki računa, da se bo dokončno uvrsti med hollywoodske "studijske glavne igralce".

Vpliven brat in bela polt

Tako je bilo na primer z Natom Parkerjem, režiserjem, ki so mu peli hvalnice in ga povzdigovali v višave za režijo Rojstva naroda, nato pa ga, ko so na dan prišle obtožbe o posilstvu izpred skoraj dveh desetletij, popolnoma izključili iz posvečenih filmskih krogov in boja za nagrade. A Afflecka imajo še kar naprej vsi radi: na intervjujih, televizijskih pogovorih, medijskih okroglih mizah in filmskih festivalih se koplje v naklonjenosti, kar je pravo nasprotje od posledic, ki jih je utrpela Parkerjeva kariera.

Pri Guardianu ugibajo, da so Afflecku koristile vezi s starejšim bratom in njunim prijateljem od otroških let Mattom Damonom, ki sta nesporno člana hollywoodske elite, pa tudi dejstvo, da drugače od Parkerja (in na primer Billa Cosbyja, ki je v zadnjih letih znašel pod plazom resnično strašljivih obtožb o spolnem nadlegovanju) ni temnopolt. Treba je dodati tudi, da so Affleckovi domnevni zločini vseeno veliko milejši kot Parkerjevi, saj naj bi domnevno posilstvo njegovo domnevno žrtev pripeljalo do samomora.

Žrtev lažnih obtožb?

Casey Affleck sam je ob redkih priložnostih, ko so ga o zadevi dejansko kaj vprašali, zanikal, da bi storil kaj narobe. "Pogodili smo se tako, da smo vsi zadovoljni. Bil sem prizadet in žalosten - gotovo smo bili vsi - a sem to prebolel," je povedal za New York Times. V pogovoru za cehovski Variety pa je namignil, da je bil žrtev v tem primeru on: "Očitno med ljudmi vlada prepričanje, da če si znan, lahko rečejo o tebi, kar želijo. Ne vem, zakaj je tako. A ne bi smelo biti, saj imajo vsi družine in življenja."

Ali mu je resnično uspelo obdržati hollywoodsko (medijsko) srenjo na svoji strani, bo jasno že v nedeljo, ko bo združenje tujih novinarjev podelilo zlate globuse in se s tem hollywoodska sezona podeljevanja nagrad približuje vrhuncu: oskarjem. Nominacije za te v svetu zabavne industrije najbolj zaželene kipce bodo razglasili 24. januarja, podelili pa jih bodo 26. februarja.

