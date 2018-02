Nova lovorika za celovečerec Moški ne jočejo: najboljši mednarodni film festivala v Göteborgu

Ovenčan s prvikrat podeljeno nagrado dragon

6. februar 2018 ob 11:13

Göteborg - MMC RTV SLO

Slovensko-hrvaška koprodukcija Moški ne jočejo je bogatejša za še eno lovoriko, saj so film ovenčali z nagrado za najboljši mednarodni film na festivalu v Göteborgu na Švedskem.

V filmu Moški ne jočejo (Muškarci ne plaču) bosansko-hercegovskega režiserja Alena Drljevića, ki je nastal v koprodukciji s slovenskim Iridium Filmom, hrvaško produkcijsko hišo Živa, nemškim Manderley Filmom, srbsko This &That ter nemškima TV ZDF in Federalno TV, igrajo Boris Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžihafizbegović, Ermin Bravo, Sebastian Cavazza, Boris Ler, Ivo Gregurević, Primož Petkovšek, Izudin Bajrović, Jasna Đuričić in Miralem Zubčević.

Ne zgolj lokalno omejena vojna izkušnja

Drljević je sprva hotel posneti kratek dokumentarec o delavnici za pomoč vojnim veteranom, a je projekt iz njega na plano izvabil globoko pokopana čustva iz vojnega obdobja. Ideja se je počasi razrasla v igrani celovečerec, ki je v večini deležen ocen, da gre za močen, pogumen in relevanten film s presežnimi igralskimi in režiserskimi veščinami.

V filmu tako spremljamo zgodbo skupine veteranov, ki so bili v vojni na področju nekdanje Jugoslavije. Da bi se spopadli s svojo preteklostjo, jih je zbrala mirovna organizacija, a od srečanja nihče ne pričakuje popolnega soglasja.

Sebastian Cavazza, ki upodablja Ivana, prostovoljca, ki vodi terapevtsko delavnico v hotelu na smučišču na Jahorini, je o filmu pred časom dejal, da bo "vsekakor razprl vprašanja o odpuščanju, ki se ne dotikajo samo tega dela Balkana, pač pa tudi celotne Evrope in vseh držav z vojno izkušnjo."

Za poln pehar festivalskih lovorik

Celovečerec se do danes ponaša z več nagradami. Ovenčali so ga med drugim z nagrado zlati voziček za najboljši film 15. zagrebškega filmskega festivala, na festivalu v Karlovih Varih je poleg posebne omembe žirije prejel tudi nagrado mednarodne mreže Europa Cinemas za najboljši evropski film, nagrado za najboljši film na 19. mednarodnem filmskem festivalu v Bratislavi, v Sarajevu je dobil nagrado mladega občinstva, Drljević pa je na Liffu za svoj režijski prvenec prejel nagrado mednarodne žirije svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI.

Festivalsko popotovanje se nadaljuje

Na 41. filmskem festivalu v Göteborgu, na katerem je bil prikazan v močni mednarodni konkurenci 20 filmov, je torej prejel nagrado za najboljši mednarodni film (Dragon Award), ki so jo tokrat podelili prvič. Celovečerec pa v marcu čakata projekciji na festivalih v Sofiji in Vilni, še poroča Al Jazeera Balkans.

P. G.