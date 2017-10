Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Bova kar midva prevzela" - prva replika agenta K v prvem (in tudi tretjem) filmu. Kdo bo lahko nasledil Tommyja Lee Jonesa in Willa Smitha. Foto: IMDb Ena od osrednjih atrakcij franšize so procesije čudnih vesoljskih bitij, ki se zvrstijo v vsakem filmu. Foto: IMDb Dodaj v

Nova misija za Može v črnem - a tokrat brez Willa Smitha

Lov na "izmečke vesolja" se nadaljuje

2. oktober 2017 ob 17:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

O "braniteljih galaksije", ki poravnajo medplanetarne spore in vsem naključnim pričam izbrišejo vse spomine na svoj obstoj, nas je podučil trojček filmov o Možeh v črnem. Pa čeprav Willu Smithu očitno ni do tega, da bi si spet nadel uniformo, studio Sony pospešeno pripravlja obzgodbo svoje donosne franšize.

Ključna beseda pri vsem skupaj je seveda obzgodba (ang. spin-off), ki med vrsticami pove, da Will Smith in Tommy Lee Jones ne bosta ponovila svojih vlog intergalaktičnih tajnih agentov. Scenarij za film, ki naj bi v kinematografe prišel že v maju leta 2019, pišeta Matt Holloway in Art Marcum (skupaj sta bila denimo med scenaristi najnovejšega dela Transformerjev in prvega Iron Mana). Zgodba bo postavljena v isti kontekst kot prejšnji filmi, a bo vsemu skupaj "dodala pridih aktualnosti, ki bo temo zajel na globalni ravni".

"Zelo redko se zgodi, da prebereš scenarij do konca in že takoj veš, da imaš v rokah film, ampak Art in Matt sta uspela spisati obzgodbo, ki je v isti sapi zvesta srčiki sveta Mož v črnem in pa razširi franšizo v zanimivo novo smer," je najavil producent Walter F. Parkes.

Iz povedanega lahko sklepamo, da si pri Sonyju želijo ponoviti recept za uspeh, ki se je studiu Universal posrečil z Jurskim svetom (2015) - franšizo, ki jo je pred leti začel Jurski park, so uspeli obuditi od mrtvih z ogromnim dobičkom, obenem pa ni bilo treba popolnoma ignorirati vsebine prejšnjih filmov; v sago so jih inkorporirali kot predzodbo.

Po poročanju filmskega bloga Deadline se producenti trenutno sestajajo s potencialnimi režiserji za film; nekoga bo - glede na relativno hitro približujočo se premiero - treba izbrati hitro.

V resnici bi raje videli ta film

Uradna najava projekta je sicer marsikoga v industriji presenetila, saj je doslej veljalo, da bomo Može v črnem naslednjič videli v posebnem "crossover" projektu, ki bi združil svetova franšiz MiB in 21 Jump Street. (Jonah Hill in Channing Tatum, ki sta doslej nastopila v dveh delih policijske komedije, bi si v tretjem stopila med lovce "izmečkov vesolja"). Ta ideja sicer uradno še vedno obstaja, a še ni dobil zelene luči za realizacijo, tako da bomo obzgodbo lahko videli prej.

Studio Sony je sicer pravkar iz arhivov privlekel tudi franšizo Charliejevi angelčki: nov film bo režirala Elizabeth Banks, za dve od glavnih vlog pa menda snubijo Kristen Stewart in Lupito Nyong'o.

A. J.