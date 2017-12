Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potem ko je zadnjo trilogijo, ki se je začela s filmom Igraj s svojo igro in sklenila z Oceanovih 13, režiral Steven Soderbergh, so prvi del nove zaupali režiserju Iger lakote Garyju Rossu. Foto: IMDb Skrivnost uspeha prejšnje trilogije je bila lahkotna, neafektirana "kulskost", ki so jo v duhu predhodnikov Rat Packa izžarevali člani Oceanove tolpe. Po napovedniku sodeč jim ženske naslednice z lahkoto konkurirajo. Foto: IMDb Čeprav v filmu za hip uzremo nagrobnik Dannyja Oceana, pa se je treba zavedati, da George Clooney pri projektu sodeluje kot producent in da je čisto mogoče, da se bo Dannyjeva smrt izkazala za potegavščino in morda vseeno lahko računamo vsaj na epizodno vlogo. Foto: Youtube

Ocean's 8: Elitni vod tatic se predstavi

Prvi uradni napovednik

19. december 2017 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Popoln rop" je že neštetokrat preizkušena premisa, ki se lahko v filmu odlično obnese. Pri Ocean's 8, nadaljevanju ene najslavnejših trilogij v žanru, bo namesto Dannyja Oceana niti zločinske operacije vlekla - Debbie Ocean.

Trend filmskih adaptacij že obstoječih uspešnic z ženskimi zasedbami se nadaljuje Potem, ko so bili lani Izganjalci duhov deležni precejšnje pozornosti, se je danes na spletu pojavil prvi uradni napovednik za enega težje pričakovanih filmov naslednjega leta, akcijske komedije Ocean's 8. Film režira Garry Ross, ki je najbrž najbolj znan po prvem delu Iger lakote, v kinematografe pa prihaja 8. junija.

V prenovljeni, tokrat ženski igralski zasedbi so sama zvezdniška imena: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter, Awkwafina, Mindy Kaling, Anne Hathaway in njena dragocena diamantna ogrlica (najbrž ne bo težko uganiti, kakšno vlogo ima nakit v zgodbi o "popolnem ropu").

Ideja recikliranja enkrat že uspešne premise v Hollywodu seveda ni nič novega. Včasih to pomeni neskončno poplavo nadaljevanj - Hitri in drzni so najbrž dober primer - drugič pa snemanje filmskih klasik z novimi igralskimi zasedbami. Prvi film Ocean's Eleven je bil posnet daljnega leta 1960, s Frankom Sinatro, Sammyjem Davisom Jr. in Deanom Martinom v glavnih vlogah. 41 let pozneje se je Hollywood naloge lotil še enkrat, tudi tokrat z največjimi zvezdniki tistega časa (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon in drugi). Adaptacija je bila tako uspešna, da je dobila še dve nadaljevanji, Ocean's 12 in Ocean's 13.

Pod črto: novi film, Ocean's 8, bo nadaljevanje trilogije, ki je bila že sama po sebi v izhodišču priredba. Vajeti roparske operacije ima tokrat očitno v rokah sestra (pokojnega?) Dannyja Oceana, Debbie Ocean (Sandra Bullock). Film se začne z rahlim pomežikom 16 let staremu filmu, s prizorom Bullockove v zaporu, ki se v upanju na pogojni izpust skesano opravičuje za svoje pretekle grehe.

Članice njene roparske "tolpe" so očitno liki, vzporedni Clooneyevi tolpi iz Oceanovih 11 (film so pri nas predvajali pod naslovom Igraj svojo igro). Cate Blanchett bo Debijina prva pomočnica, torej to, kar je bil nekoč Brad Pitt v razmerju do Georgea Clooneya. Awkwafina je nadarjena žeparka, Mindy Kaling mojstrica draguljarka, Rihanna hekerka, Sarah Paulson pa predmestna mamica, ki je zločinsko življenje pustila za seboj in jo je najprej treba prepričati v "še zadnji podvig", kot temu ponavadi rečejo v filmih.

Helena Bonham Carter je šivilja ali stilistka (z izjemnimi klobuki), Anne Hathaway pa Daphne Kluger, zvezdnica, ki na zabave prihaja s 150 milijonov dolarjev vrednim nakitom in je posledično idealna žrtev. (Zaenkrat še ni povsem jasno, ali sodeluje s taticami ali ne). Napovednik razkrije še, da ima stransko vlogo v filmu očitno tudi James Corden, nobenega sledu pa ni o Kim Kardashian, Kendall Jenner, Zaynu Maliku, Sereni Williams ali Anni Wintour (o vseh se je pisalo, da imajo v filmu epizodne vlogice, morda kot gostje Metovega tradicionalnega plesa, ki so ga tatice vzele na muho.)

Čeprav v filmu za hip uzremo nagrobnik Dannyja Oceana, pa se je treba zavedati, da George Clooney pri projektu sodeluje kot producent in da je čisto mogoče, da se bo Dannyjeva smrt izkazala za potegavščino in morda vseeno lahko računamo vsaj na epizodno vlogo.

this is such a good troll it might even make the dudes stop complaining about The Last Jedi pic.twitter.com/K20BjC3w0K — Andrew Gruttadaro (@andrewgrutt) December 19, 2017

A. J.