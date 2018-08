Odprto pismo ruski oblasti, naj izpusti režiserja Olega Sencova

42-letni Ukrajinec gladovno stavka od 14. maja

13. avgust 2018 ob 14:09

Pariz - MMC RTV SLO

Več priznanih filmskih ustvarjalcev, med katerimi so tudi režiserji Ken Loach, Jean-Luc Godard in David Cronenberg, je na rusko oblast naslovilo odprto pismo, v katerem pozivajo k izpustitvi ukrajinskega režiserja Olega Sencova, ki že skoraj tri mesece gladovno stavka v sibirskem zaporu.

Spomnimo, rusko vojaško sodišče je Olega Sencova v letu 2015 obsodilo terorizma, in mu naložilo 20 let zaporne kazni. Glede na sodbo naj bi Ukrajinec na Krimu požgal sedež proruske stranke Združena Rusija. Sencov zanika, da bi zakrivil to dejanje, in trdi, da ga oblast kaznuje za organizacijo mirnega protesta proti zasedbi krimskega polotoka leta 2014.

42-letni režiser je danes zaprt v tako imenovanem Severnem medvedu, zaporu za najnevarnejše kriminalce, ki se nahaja v kraju Labitnangi ob reki Ob. Sencova so tja preselili iz še bolj odročne Jakutije.

Okoli 120 podpisnikov odprtega pisma

Odprto pismo, ki ga je objavil francoski časnik Le Monde, je podpisalo okoli 120 igralcev in režiserjev, pridružila se jim je tudi francoska ministrica za kulturo Françoise Nyssen. Ministrica je opozorila, da "ne storiti ničesar, pomeni pustiti Olega Sencova umreti", ob tem pa je pozvala EU in ZDA, naj pritisnejo na ruskega predsednika Vladimirja Putina, da osvobodi režiserja. Podpisniki pisma so zatrdili še, da bi dopustiti njegovo smrt pomenilo, da "sprejemamo, da se lahko nekoga ubije zaradi njegovih idej, mnenj in stališč".

"Z očitno naglim poslabševanjem njegovega zdravja na vsakodnevni ravni, je čas, da ukrepamo. In to hitro," so še med drugim zapisali v pismu. Na Putina so se s prošnjami za izpustitev Sencova že v preteklosti obrnili številni ugledni filmski režiserji, poleg njih pa tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. V času nedavnega svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji so se za osvoboditev Sencova zavzeli tudi na velikem protestu v ruski prestolnici.

Sencovo zdravje naj bi bilo katastrofalno slabo

V prejšnjem tednu je režiserjeva sestrična opozorila, da je njegovo zdravje "katastrofalno slabo", kar je znova spodbudilo Macrona, da je v telefonskem pogovoru s Putinom načel to temo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na uradno izjavo francoske strani naj bi Rusija sicer zanikala vsakršno poslabšanje njegovega zdravja, vendar pa naj bi Putin obljubil, da bo odgovoril na Macronove predloge o končanju gladovne stavke.

Primerjava z Aleksandrom Solženicinom

"Danes umira filmski ustvarjalec, ker je disident," so še zapisali filmarji v svojem pismu, v katerem so njegovo mizerijo primerjali s tisto, ki jo je doživljal pisatelj Aleksander Solženicin (1918-2008), ki je v sovjetskem gulagu prebil sedem let.

Režiserjev odvetnik trdi, da je njegov klient od začetka prestajanja kazni 14. maja izgubil že 30 kilogramov. Dodal je še, da je Sencov "pripravljen umreti", vendar ruske oblasti še zmeraj dosledno omalovažujejo novice o pešanju njegovega zdravja.

Režiser zavrača premik v bolnišnico

Vodstvo zapora je v izjavi, objavljeni v soboto, zatrdilo, da "ni videti, da bi imel prenizko telesno težo in da se njegovo zdravje ne poslabšuje". Nadalje pa še, da so "sprejeli vse potrebne ukrepe", vključno z dajanjem prehranskih dodatkov za krepitev njegovega zdravja, ki so ga opisali kot "zadovoljivo". Kot še poroča AFP, pa Sencov sam zavrača, da ga odpeljali v bolnišnico.

P. G.