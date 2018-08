Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plakat, ki je promoviral komični film L'Arroseur arrosé. Foto: Wikipedia Pri Sotheby’s pričakujejo, da bodo za prvi filmski plakat iztržili med 40.000 in 60,000 funtov (44.000 do 66.000 evrov). Foto: Sotheby's Dodaj v

Oglejte si filme bratov Lumière: na dražbo gre prvi filmski plakat v zgodovini

Prvo javno filmsko projekcijo si je ogledalo manj kot 30 ljudi

17. avgust 2018 ob 11:51

London - MMC RTV SLO

Ko se je konec decembra leta 1895 v Parizu odvila prva javna filmska projekcija, je bilo zanimanje za ta prelomni umetniški dogodek še razmeroma skromno - dvorano s 100 sedišči je zasedlo le 30 ljudi, časopisje pa kljub vabilu ni pokazalo večjega interesa. Nekaj dni kasneje je bila zgodba popolnoma drugačna - projekcije so bile polne, premične slike bratov Lumière pa so se kmalu razširile po svetu.

Beseda o novem izumu se je hitro razširila med ljudi, pomembno vlogo pri promociji pa je že tedaj odigral tudi plakat - na čisto prvem filmskem plakatu v zgodovini je umetnik Henri Brispot upodobil množico ljudi, ki čaka na projekcijo filmov bratov Lumière. Plakat, ki ni le dokument zgodovinskega trenutka, temveč hkrati podoba tedanjega kulturnega utripa v enem od umetniških središč sveta, bo na eni svojih naslednjih dražb ponujala londonska hiša Sotheby’s.

Zadržano na prvo projekcijo

Po poročanju Guardiana bo Sotheby’s konec meseca na dražbi predstavil 164 redkih filmskih plakatov, med katerimi je tudi čisto prvi v zgodovini, prav ta, ki vabi na projekcijo bratov Lumière. Brispot je k ogledu filmov vabil z upodobitvijo ljudi, ki se udeležujejo prve javne filmske projekcije 28. decembra leta 1895. Zgodovinskega trenutka, ki pomeni začetek enega najpomembnejših umetniških medijev naslednjega stoletja, se je takrat udeležilo manj kot 30 ljudi (v dvorani je bilo pripravljenih 100 sedišč). Povabili so tudi časopisje, ki pa v tistem hipu očitno še ni prepoznalo pomena dogodka in se na vabilo ni odzvalo.

Prvo filmsko občinstvo si je v Salonu Indien v Grand Caféju na Boulevard des Capucines tedaj ogledalo 20-minutno projekcijo filmov, na katerih vidimo delavce, ki zapuščajo tovarno Lumière, otroka, ki lovi zlato ribico, in moškega, ki se prevali na odeji. Med posnetki je bil tudi kratki film L’Arroseur Arossé, ki velja danes za prvo komedijo. Občinstvo se je smejalo dečku, ki stopi na vrtnarjevo vodno cev, nogo pa umakne v trenutku, ko začudeni vrtnar gleda v konec cevi, da bi ugotovil, kako to, da iz nje ne priteka voda. Iz cevi seveda brizgne voda naravnost v vrtnarjev obraz. Besen začne loviti dečka, ki je na koncu kaznovan s tepežem.

Naval na čarobnost premičnih slik

V občinstvu je bilo med ogledom čutiti mešanico začudenja, nezaupljivosti in šoka. Eden izmed gledalcev Victor Perrot je zapisal, da je bila neka ženska tako šokirana, da je kričala. Vendar gledalci so film hitro razumeli kot nekaj magičnega, beseda o tem čudežu se je hitro razširila in začela polniti strani časnikov. Že 1. in 2. januarja naslednje leto je tako več kot 2.000 ljudi plačalo frank za ogled premičnih slik, v nekaj mesecih pa se je Lumièrov kino razširil v vsa večja mednarodna mesta. Plakat, ki je oglaševal projekcijo, bodo poskušali prodati na dražbi 28. avgusta, zanj pa pričakujejo, da bodo iztržili 40.000 do 60.000 funtov.

