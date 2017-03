Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Premiera novega Robina Hooda je predvidena marca prihodnje leto. Foto: IMDb Istrska vasica Završje je za dva dni postala rojstno mesto Robina Hooda. Foto: Tjaša Lotrič Novi filmski Robin Hood je Taron Egerton, ki se ga morda spomnite iz vohunske komedije Kingsman: Tajna služba. Foto: EPA Sorodne novice Do tal zgorela filmska vas v Dubrovniku, postavljena kot Nottingham Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okolica Grožnjana postala kulisa novemu filmskemu Robinu Hoodu

Po končanem snemanju na Madžarskem se vračajo v Istro

11. marec 2017 ob 15:06

Grožnjan - MMC RTV SLO/STA

Hollywoodska filmska ekipa je v teh dneh preplavila majhno naselje zraven Grožnjana v Istri, kjer je posnela začetne prizore najnovejše filmske priredbe zgodbe o Robinu Hoodu. Završje je za dva dneva postalo prizorišče Robinovega rojstnega kraja, v katerem se neprekosljiv lokostrelec odloči za boj proti šerifu iz Nottinghama.

V Završju, ki se ponaša z ostanki več zgodovinskih stavb, so dva dni snemali začetek filma. Prizore, postavljene v Nottinghamu so predtem že posneli v Dubrovniku, naslednja postaja filmske ekipe, nad katero bedi tudi producent Leonardo DiCaprio, pa je Madžarska. Potem ko bodo tam opravili studijski del snemanja, se spomladi, ko bo drevje ozelenelo, vračajo nazaj v okolico Grožnjana. Tam nameravajo posneti še prizore boja druščine Robina Hooda proti vojakom nottinghamskega šerifa.



Robina Hooda, ki je v zgodovini filma doživel že lepo število priredb, tokrat upodablja 27-letni velški igralec Taron Egerton, lady Marion je Eve Hewson, v njunega največjega sovražnika, nottinghamskega šerifa, pa se bo prelevil Ben Mendelshon.

Naselje z dolgo zgodovino

V Završju naj bi neuradno posneli prizor, v katerem se Robin Hood na pogorišču svojega rojstnega mesta in doma odloča, da se bo bojeval proti zloglasnemu šerifu iz Nottinghama. V Istri se je ob tej priložnosti zbralo veliko radovednežev, vključno z novinarji, vendar so jim preprečili vstop v mestece. V Završju, ki je zgrajeno na ostankih zgodovinske trdnjave, danes živi le še 35 ljudi, v občini Grožnjan pa si že več let prizadevajo za oživitev naselja. V tem so se ohranili ostanki kamnitega obzidja, nekaj antičnih reliefov in drugih rimskih ostankov in pa kaštel iz obdobja beneške nadvlade.

200 članov ekipe v majhnem istrskem naselju

V primerjavi z Dubrovnikom je bilo v Završju snemanje precej skromnejše. Medtem ko so v med filmarji priljubljenem dalmatinskem mestu snemali 12 dni, pri tem pa je sodelovalo 1.500 ljudi, jih je bilo v dveh dneh v Završju približno 200. Med njimi sta bila tudi znana igralca Jamie Dornan, ki igra Robinovega prijatelja Willa Scarleta, in pa Jamie Foxx, ki je filmski Mali John. Foxx ima za seboj neprijetno izkušnjo, ko sta ga v Dubrovniku med večerjo z rasističnimi žalitvami napadla domačina, vendar pa zvezdnik filmov Ray, Miami Vice in Django dogodku ni namenjal prevelike pozornosti in ima, sodeč po vtisih, ki jih je delil na Twitterju, Hrvaško ter njene ljudi v lepem spominu.

Film, ki nastaja pod taktirko režiserja Otta Bathursta, naj bi v kinematografe prišel čez približno leto dni (premiera je napovedana marca 2018), za promocijo zgodovinske drame pa so zagotovili 100 milijonov dolarjev.

M. K.