Peking: S filmskega festivala umaknili film Pokliči me po svojem imenu

Kitajska nima jasne politike do gejevskih tematik v filmih

28. marec 2018 ob 09:15

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Pekinški mednarodni filmski festival, ki se bo v kitajski prestolnici odvijal aprila, je s svojega programa umaknil predvajanje z oskarjem nagrajenega filma Pokliči me po svojem imenu italijanskega režiserja Luce Guadagnina. Organizatorji vzroka za umik niso navedli.

Film, ki prikazuje zgodbo odraščanja 17-letnega fanta, ki se zaplete v romantično razmerje s starejšim študentom, so po navedbah Reutersovega vira umaknili s programa, potem ko kitajski regulatorji niso prižgali zelene luči za njegovo predvajanje. Na prvotnem seznamu filmov, objavljenem 16. marca, je bil film predviden za predvajanje z drugimi filmi, kot sta Lean on Pete in Kvadrat. Novico o umiku je sporočil studio Sony Pictures.

"Film predstavlja odklon od kitajske politike," je dejal filmski analitik Vu Džian, ki je odločitev o umiku filma s festivala, ki bo potekal med 15. in 22. aprilom, označil za "precej sramotno za Kitajsko."

Homoseksualnost na Kitajskem ni nezakonita, filmi z gejevsko tematiko pa so sprejeti mešano: nekatere so prepovedali, za druge dovolili predvajanje. Leta 2016 so zelo hitro prepovedali priljubljeno spletno serijo Addicted o gejevskem paru v srednji šoli, so pa isto leto dovolili predvajanje filma Seek McCartney režiserja Vanga Čaa, prvega kitajskega filma z geji v glavnih vlogah.

"Ni jasne politike na tem področju, zato smo vedno zmedeni," je dejal izvršni direktor pekinškega LGBT-centra Šin Jing, ki pri tem dodaja, da je po nedavnih spremembah na področju medijske regulacije še težje dobiti jasnejše smernice. Nasilje in spolne vsebine so na Kitajskem sicer že dolgo predmet cenzure.

Na lanskem seznamu vsebin, katerih predvajanje so prepovedali, so bila tudi dela s homoseksualno vsebino, kar je odraz dolgoročnega konservativnega odnosa kitajskih oblasti do istospolnih odnosov. Umik italijanskega filma s festivala prihaja v času, ko Kitajska zaostruje pravila glede objave vsebin. Kitajski parlament je na začetku meseca izglasoval, da bo nadzor nad filmi, medijskimi hišami in založniki prevzel oddelek kitajske komunistične stranke za publiciteto.

K. T.