Playing Men: Dokumentarni esej o moških in igri

Premiera nagrajenega filma v ljubljanskem Kinodvoru

10. april 2018 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Fascinacija nad igro je bila tista, ki je Matjaža Ivanišina spodbudila, da je začel slediti moškim različnih generacij k družabni aktivnosti, ki je že od nekdaj povezovala njihove prednike. Ko je zapadel v ustvarjalno krizo in začel med snemanjem okolico doživljati kot del igre, je režiser kamero obrnil tudi k sebi. Nastal je dokumentarni esej Playing Men, ki je režiserju prinesel nagrado vesna.

"Bolj kot pravila igre so me fascinirali ekspresivni obrazi igralcev, njihove roke, prsti, melodika kričanja, ritem, tekmovalnost, skratka, tisto skoraj mitološko, kar je onkraj pravil igre," razlaga Ivanišin, ki je na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu s filmom osvojil vesno za najboljši dokumentarec. "Že od vsega začetka me je fascinirala tudi beseda igrati in vsi konteksti, v katerih jo lahko uporabljamo. Se pravi: da se nekdo igra, ali pa igra vlogo v gledališču ali na filmu, ali da igra glasbeni inštrument, ali da se kdo le igra s kom, da ne misli povsem zares … Vse skupaj je tako predstavljalo moje izhodišče za film: moški, ki se igrajo, in hkrati moški, ki igrajo vloge moških," še razlaga režiser.

Oda o absurdnosti geste

S kamero se je odpravil po Sloveniji, Hrvaški, Italiji in Turčiji in sledil moškim vseh generacij, ki se družijo ob igrah. Zaradi globoke ustvarjalne krize, ki jo je doživel med snemanjem, je kamero usmeril tudi k sebi in se spremljal, ko so se mu spomini na otroštvo in podobe nedokončanega projekta pomešali v odo o absurdnosti geste.

Za večjo dostopnost slovenskega filma

Premiera filma bo nocoj ob 20.30 v ljubljanskem Kinodvoru, projekciji pa bo sledil pogovor s filmsko ekipo. Film predstavljajo v sklopu premier, ki jih Slovenski filmski center v skupni pobudi s Cankarjevim domom in Kinodvorom od lanske jeseni namenja promociji in večji dostopnosti slovenskega filma.

Film Playing Men je prejel več mednarodnih nagrad, doma pa vesno za najboljši dokumentarni film na Festivalu slovenskega filma. Playing Men je nastal pod okriljem produkcijske hiše Nosorogi ter koproducenta Restart iz Hrvaške in ob finančni podpori SFC-ja ter Avdiovizualnega centra iz Hrvaške.

Ljubitelji filma Matjaža Ivanišina poznajotudi po filmih Moje male ljubice (2006), Karpopotnik (2013), ki ga je uspešno predstavil na pomembnih festivalih: leta 2014 premierno v Rotterdamu, potem na festivalu Tribeca v New Yorku, sledile so Hiške (2015) in Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba (2017), ki po novembrski premieri v ponedeljek, 16. aprila, prihaja na redni spored Kinodvora.

