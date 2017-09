Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! James Cameron o Sarah Connor: "Bila je močna, bila je travmatizirana, bila je grozna mama in spoštovanje občinstva si je prislužila s svojo žilavostjo." Foto: IMDb Ljubitelji Terminatorja s(m)o se počasi sprijaznili z idejo, da napoved novega dela franšize po navadi ne obeta nič dobrega. Pa se je to zdaj, ko se k sagi vračata Linda Hamilton in James Cameron, morda spreminja? Foto: Reuters

Po 25 letih se v franšizo Terminator vrača Linda Hamilton

Terminator 6 prihaja leta 2019

25. september 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

V naslednjem, šestem delu franšize Terminator se bo Arnoldu Schwarzeneggerju znova pridružila Linda Hamilton, ki je pred več kot 25 leti v prvih dveh filmih upodobila zdaj že kultno junakinjo Sarah Connor.

V ekipi bo tudi prvotni avtor Terminatorja, James Cameron. Prihod filma v kinematografe je predviden leta 2019.

Igralkino vrnitev je Cameron napovedal na zasebnem dogodku, na katerem so proslavljali franšizo, je poročal The Hollywood Reporter. Linda Hamilton bo v šestem delu Terminatorja, ki še nima naslova, seveda spet igrala Sarah Connor. Da bo v njem nastopil tudi Schwarzenegger, pa je bilo potrjeno že na začetku tega leta.

Vsa kilava nadaljevanja po Terminatorju 2 lahko pozabimo

Cameron bo tokrat v vlogi producenta, režiser bo Tim Miller (Deadpool). Film napovedujejo kot neposredno nadaljevanje Terminatorja 2: Sodni dan iz leta 1991 ter potencialno tudi kot prvi del nove trilogije. "Takrat je bila pomembna za vloge spolov in akcijske junake na splošno, zdaj pa bo naša gesta v tem, da se bo vrnila kot prekaljena bojevnica," je o ponovni vpeljavi lika izjavil Cameron. Po prvih dveh delih, filmih Terminator (1984) in Terminator: Sodni dan (1991), se je Cameron od franšize poslovil.

Linda Hamilton, ki je bila v 90. letih za kratek čas poročena s Cameronom, pri franšizi od drugega dela naprej prav tako ni sodelovala, je pa posodila svoj glas za četrtega Terminatorja z naslovom Odrešitev. Kot je dejala takrat, bi se franšiza po Sodnem dnevu morala končati: "Menila sem, da je z dvema filmoma popolna. Šlo je za zaključeno celoto. Ampak seveda bodo vedno obstajali ljudje, ki skušajo kravo molsti do konca."

A v ospredju bo seveda - osemnajstletnica

V novem delu njena vloga sicer ne bo glavna, saj Cameron po lastnih besedah išče 18-letno žensko, ki bo središče nove zgodbe: "Imeli bomo like iz prihodnosti in sedanjosti. Ti bodo večinoma novi, postavljeni pa bodo okrog likov, ki ju bosta odigrala Arnold in Linda."

Cameron upa, da bo vrnitev danes 60-letne Linde Hamilton v podobi Sarah Connor poudarila sporočilo o pomanjkanju starejših igralk v akcijskih filmih: "Obstajajo 50-letni, 60-letni fantje, ki ubijajo nepridiprave, za ženske pa to ne velja." Režiser ima seveda prav: če so si Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford in drugi izdolbli nišo kot "priletne" akcijske zvezde, pa je med igralkami edini potencialni ekvivalent lik Helen Mirren v filmu Red (in pa lik generalke Organa v Vojni zvezd, ki pa zaradi smrti Carrie Fisher žal nima več prihodnosti).

Cameron je sicer pred kratkim dvignil nekaj prahu s svojimi izjavami o tem, zakaj se mu zdi Čudežna ženska slaba feministična ikona. Kot "pravilen" zgled akcijske junakinje je navedel ravno Sarah Connor.

