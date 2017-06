Po novem na režiserskem stolčku filma o Hanu Solu Ron Howard

Dan po novici o sprostitvi tega delovnega mesta

22. junij 2017 ob 20:03,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 20:39

London - MMC RTV SLO/Reuters

Včerajšnja špekulacija je današnja potrjena novica, saj bo na režiserski stolček filma z zgodbo iz sveta Vojne zvezd, ki bo opisala mladost Hana Sola, zares sedel Ron Howard - po tem ko sta Phil Lord in Christopher Miller "dobila nogo".

Kot so sporočili iz podjetja Lucasfilm bo torej oskarjevec Ron Howard režiral samostojno zgodbo, ki se dogaja v obdobju neposredno pred dogodki v Novem upanju, se pravi prvem delu izvirne trilogije Georgea Lucasa. Howard je eden bolj znanih hollywoodskih filmarjev, kot režiser se je med drugim podpisal pod filme Apollo 13, Čudoviti um, Da Vincijeva šifra in tudi pod nedavni dokumentarec The Beatles: Osem dni na teden.

Kathleen Kennedy, producentka in vodja Lucasfilma, ki je v lasti studia Disney, je v sredo sporočila, da Phil Lord in Christopher Miller zaradi ustvarjalnih razhajanj pri aktualnem filmskem projektu ne sodelujeta več. Sicer pa je dvojec širšo prepoznavnost dosegel z animacijo Lego film in adaptacijo 21 Jump Street.

Nezaželena komičnost režiserskega tandema

"Phil Lord in Christopher Miller sta nadarjena filmska ustvarjalca, ki sta zbrala neverjetno ekipo in igralsko zasedbo, vendar je postalo jasno, da smo imeli glede tega filma različne ustvarjalne vizije in tako smo se odločili, da se naše poti ločijo," je mogoče prebrati v izjavi Kennedyjeve, objavljeni na starwars.com.

Glede angažiranja Howarda pa: "V Lucasfilmu verjamemo, da je najvišji cilj vsakega filma navdušiti z nadaljevanjem duha sage, ki jo je George Lucas začel pred štiridesetimi leti." Več filmskih revij je ob včerajšnji novici o odhodu režiserskega tandema poročalo, da je prihajalo do trenj med Lordom in Millerjem na eni strani ter Kennedyjevo in veteranom sage Vojna zvezd Lawrenceem Kasdanom, saj sta se slednja morala spopasti s komično naravnanostjo, v katero sta želela režiserja speljati film.

Nadaljevanje snemanja čez slab mesec dni

Film, ki za zdaj še nima naslova, bo torej sledil zgodbi mladega Hana Sola, lika, ki je postal kulten po zaslugi Harrisona Forda. V nastajajočem filmu, ki so ga začeli snemati februarja v Londonu, bo Hana Sola upodobil Alden Ehrenreich. Poleg 27-letnega glavnega igralca bodo v osrednjih vlogah nastopili še Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge in Joonas Suotamo.

Iz Lucasfilma so sporočili še, da so zaradi predaje poslov za nekaj časa prekinili snemanje, kamere pa bodo spet zagnali 10. julija.

P. G.