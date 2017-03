Počastitev 8. marca: kratki filmi slovenskih režiserk na ogled na spletu

Darilo Slovenskega filmskega centra ob dnevu žena

8. marec 2017 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski filmski center je ob dnevu žena pripravil izbor študentskih kratkih filmov režiserk, ki so študij filmske režije končale na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Vse filme si lahko pogledate spodaj, sicer pa bodo na spletu na ogled do 12. marca.

Letošnji izbor se razteza čez več kot štiri desetletja, že lani pa je Slovenski filmski center (SFC) ponudil izbor slovenskih kratkih filmov, ki so jih posnele slovenske režiserke v zadnjih dveh desetletjih.

Prva režiserka, diplomantka AGRFT-ja

Kot prvi je na ogled film prav tako prve režiserke, ki je diplomirala filmsko režijo na AGRTF-ju. To je bila Marika Milkovič, kasneje znana kot Maria Millas. Črno-beli film, naslovljen Maja je posnela leta 1970, v njem pa predstavlja majhno laž male deklice. 10-minutni film podpisuje tudi ženska avtorska zasedba oziroma dvojec: Veka Kokalj je bila direktorica fotografije, Milkovičeva pa podpisuje scenarij, režijo in montažo. Maria Millas je umrla leta 2016.

Naslednji je film Polone Sepe, ki nosi naslov V spomin Polone Sepe. Direktor fotografije je bil Karpo Godina, v filmu je zaznati tudi njegove značilne premike kamere, s fokusom na človeških postavah. Slabih 20 minut dolg film so v celoti posneli v nekoliko futuristični stavbi doma za ostarele v Domžalah in prikazuje doživljanje starosti.

Sledijo 13-minutni Balkanski revolveraši, ki jih je Maja Weiss posnela leta 1991 in so nazorno prikazali stanje takratnega nemirnega časa, ki ga je Weissova predstavila kot poklon podobam in glasbi špageti vesterna, ozaljšanega z nekaj balkanskimi in alpskimi glasbenimi ritmi, so zapisali pri SFC-ju. Maja Weiss se je nato s filmom Varuh meje leta 2002 postala prva režiserka slovenskega celovečernega igranega filma.

Filme si lahko ogledate tudi na tej povezavi, prav tako od 8. do 12. marca.



Z devetdesetimi leti minulega stoletja se je na študij filmske režije začelo vpisovati vse več študentk.

V letu 1998 sta nastala skoraj 8-minutni Zjutro in 15-minutni Rop stoletja. Prvega podpisuje Hanna Slak in velja za izredno vizualno študijo izgube bližnjega človeka na neko vsakdanje jutro. Drugega pa Urška Kos, ki ga je posnela po scenariju Jana Cvitkoviča. Gre za duhovito parodijo na temo bančnih ropov, v filmu pa je mogoče videti tako profesionalce kot naturščke, med njimi igralca Primoža Pirnata ter režiserja Koljo Saksida in Borisa Petkovića.

15-minutni film Maks je Sara Kern posnela leta 2012. Pri SFC-ju so zapisali, da v njem že lahko prepoznamo njeno nagnjenje do otroškega pogleda, ki ga bo tako pretanjeno izpeljala v svojem prvem profesionalnem filmu. Gre namreč za film Srečno, Orlo iz leta 2016, ki je na zadnjem beneškem festivalu doživel premiero.

Kot zadnji je na ogled leta 2014 posneti film Katarine Morano Kam, ki je bil nato v naslednjem letu nominiran za nagrado študentski oskar, saj je prišel med deset finalistov v kategoriji tujega filma. V 20-minutnem filmu osrednji vlogi odigrata Ivanka Mežan in Lara Vouk, ob njiju pa še Jožica Avbelj, Iva Zupančič in Lenča Ferenčak.

MILLAS_Marija_1970_MAJA from Slovenski filmski center on Vimeo.

SEPE Polona 1982 V SPOMIN from Slovenski filmski center on Vimeo.

WEISS_Maja_1991_BALKANSKI_REVOLVERASI from Slovenski filmski center on Vimeo.

SLAK Hanna A W 1998 ZJUTRO from Slovenski filmski center on Vimeo.

KOS Urska 1998 ROP STOLETJA igr from Slovenski filmski center on Vimeo.

2012 MAKS KernSara AGRFT igr slo from Slovenski filmski center on Vimeo.

2013 KAM MoranoKatarina AGRFT igr slo from Slovenski filmski center on Vimeo.

P. G.