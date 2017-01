Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roman Polanski velja za enega največjih še živečih poljskih filmskih ustvarjalcev. Foto: EPA Lani se je cezarja za najboljši film veselil Philip Foucon za Fatimo. Foto: EPA Sorodne novice Cezarji: Največ nominacij za Tri spomine na mladost Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Polanski na čelu letošnje podelitve cezarjev

Decembra je Varšava zavrnila izročitev Polanskega ZDA

18. januar 2017 ob 13:09

Pariz - MMC RTV SLO

Kontroverzni poljski predsednik Roman Polanski bo na čelu 42. podelitve najvišjih francoskih filmskih nagrad cezarjev, ki bo potekala 24. februarja.

Francoska akademija za film je, kar je za mnoge veliko presenečenje, 83-letnega režiserja, -predsednik akademije Alain Terzian ga je označil za "nenasitljivega esteta-," prosila za predsedovanje letošnje slovesnosti. To pomeni, da bo Polanski začel slovesnost z otvoritvenim govorom, potem pa besedo predal voditelju podelitve, ki v tem hipu sicer še ni znan. Lani je slovesnosti predsedoval Claude Lellouch, poročajo francoski mediji.

Polanski bo tako letošnji slavnostni večer preživel delovno, potem ko se je v preteklih desetletjih na slovesnostih veselil nagrad. Kar osemkrat je namreč dobil cezarja za najboljši film in režijo: leta 1980 je prejel cezarja za najboljši filtm in režiserja, leta 2002 za Pianista (najboljši film in režiserja), leta 2011 za triler Pisatelj v senci in leta 2014 za Venero v krznu (najboljši režiser in najboljša priredba). Omenjeni filmi so sicer prejeli tudi cezarje v drugih kategorijah.

Lani se je cezarja za najboljšega režiserja razsveselil Philipp Faucon za film Fatima, zgodbi o priseljenki iz Maroka, ki si v Franciji prizadeva vzgojiti svoji najstniški hčerki. Film je med drugim prejel tudi cezarja za najboljši film in najbolj obetavno igralko.

Polanski trenutno snema film Based on a True Story, za katerega je scenarij napisal skupaj z Oliverjem Assaysem, v njem pa igrajo Eva Green, Emmanuelle Seigner in Vincent Perez.

Kariera v senci spolnega odnosa z mladoletnico

Polanski se je sicer rodil v Franciji, na Poljskem pa odraščal in tam tudi začel svojo filmsko pot. Zdaj že dolga leta živi v Franciji, ki nima dogovora z ZDA glede medsebojnega izročanja. V ZDA mu namreč želijo že desetletja soditi zaradi spolnega odnosa z mladoletnico. Komaj 13-letno Gaileyjevo, ki danes nosi priimek Geimer, naj bi leta 1977 po fotografiranju takrat 43-letni Polanski omamil, nato pa z njo imel spolni odnos. Režiser je spolne odnose z dekletom, ki ga je najel za fotografiranje, nato pa ji dajal mamila in šampanjec, priznal že pred 30 leti. Ves čas je je vztrajal, da je dekle v odnose privolilo in tudi bilo spolno izkušeno. Po priznanju je režiser 42 dni preživel na opazovanju v psihiatrični bolnišnici, nato pa še pred izrekom obsodbe pobegnil iz države in se v ZDA nikoli več vrnil.

Decembra lani je Poljska, Polanski ima poleg francoskega tudi poljsko državljanstvo, dokončno zavrnila izročitev Polanskega ZDA. Zahtevo po izročitvi so ZDA vložile januarja predlani.

K. T.