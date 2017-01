Polanski po valu protestov odstopa od Cezarjev

Zločin izpred 40 let ga zasleduje

24. januar 2017 ob 13:14,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 13:23

Pariz - MMC RTV SLO

Roman Polanski, filmski režiser poljskega rodu, je po nasprotovanjih ženskih skupin odstopil od predsedovanja podelitvi "francoskih oskarjev".

Po oznanilu, da bo prav Polanski kot častni gost nagovoril občinstvo na letošnjih Cezarjih, so se oglasile številne feministične skupine, ki so pozvale k bojkotu podelitve nagrad. Peticija, s katero so želeli doseči njegovo odstavitev, je dobila več kot 62.000 podpisov. Francoska ministrica za ženske zadeve Laurence Rossignol je odločitev, da osrednjo vlogo ponudijo Polanskemu, označila za "presenetljivo in šokantno".

Na Francoski akademiji za filmske umetnosti in tehnike, ki cezarje podeljuje, so svojo izbiro branili z besedami, češ da gre za režiserja "nenasitne estetike". Nekdanja francoska ministrica za kulturo Aurelie Filipetti pa je poudarila, da je velik režiser, ki mu je treba dovoliti, da predseduje podelitvi nagrad. "Gre za nekaj, kar se je zgodilo pred 40 leti. Ne moremo tega dogodka na plano potegniti vsakič, ko govorimo o njem," je menila.

"Globoko užaloščen"

Režiser se že štiri desetletja izogiba potovanju v ZDA: zdaj 83-letni filmar je priznal, da je imel leta 1977, ko je imel 43 let, na neki zabavi v Los Angelesu spolne odnose s 13-letnim dekletom. Odtlej živi med Francijo, Poljsko in Švico, državah, ki ga ameriški roki pravice ne želijo izročiti.

Kot je povedal njegov odvetnik Herve Temime, so protesti "globoko užalostili Romana Polanskega in prizadeli njegovo družino", a se je, da ne bi oviral podelitve cezarjev," kjer naj ima prednost film in ne predsednik žirije", odločil, da pri dogodku, kjer naj bi nagovoril zbrane, ne bo sodeloval.

Režiserjeva tretja žena, francoska igralka Emmanuelle Seigner, s katero sta poročena od leta 1989 in imata skupaj dva otroka, je v torek na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo gozda in ob njej zapisala, da se je zbudila "daleč stran od človeške zlobe, neumnosti...in laži".

Prva žena Polanskega je bila Sharon Tate, igralka, ki so jo leta 1969 visoko nosečo okrutno umorili člani komune Charlesa Mansona.

Prva žena Polanskega je bila Sharon Tate, igralka, ki so jo leta 1969 visoko nosečo okrutno umorili člani komune Charlesa Mansona.

A. K.