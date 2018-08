Poletje je seveda čas za Poletno Animateko, ki za tri dni zavzema prestolnico

Festival animiranega filma od 13. do 15. avgusta

13. avgust 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prestolnico bo od ponedeljka do srede zasedla Poletna Animateka, ki bo brezplačno ponudila kakovostne animirane filme in ustvarjalne delavnice animacije.

Uvodni večer bo zaznamoval izbor najboljših sodobnih slovenskih animiranih filmov, torek bo namenjen animiranim filmom za najmlajše z vsega sveta, sreda pa Animateki po Animateki.

Delavnice pikselacije in risanja s svetlobo

Vse tri dni organizirajo tudi delavnice, namenjene otrokom in odraslim. Tako se bo v ponedeljek in torek mogoče udeležiti delavnic pikselacije, ki bodo potekale na Prešernovem trgu, Čopovi in Wolfovi ulici, v sredo pa bo mogoče po projekcijah na muzejski ploščadi na Metelkovi risati s svetlobo.

Od Podlasice do Nočne ptice za uvod

Drevišnja projekcija pred mestno hišo bo splavila filmski program letošnje Poletne Animateke. V okviru programa Od Podlasice do Nočne ptice, namenjenega gledalcem, starejšim od 14 let, bodo prikazali najboljše sodobne slovenske animirane filme. Med izbranimi bo prikazana večkrat nagrajena Nočna ptica Špele Čadež in prav tako zelo opažena Celica Dušana Kastelica. Ta je na filmskem festivalu Cinequest zmagal v kategorijah kratkega animiranega filma in kratkega pripovednega filma ter se s tem kvalificiral za nagrado oskar.

Na ogled bo tudi animirani film Slovo Leona Vidmarja in The Artist Roka Predina, ne bodo pa umanjkali niti priljubljeni Princ Ki-Ki-Do Grege Mastnaka, Koyaa in Divji ležalnik Kolje Sakside ter epizoda Sprehod z Mačkom Murijem Jerneja Žmitka.

Natančen program Poletne Animateke si lahko pogledate tukaj.

Princ, ježek in komar za drugi dan

Drugi dan Poletne Animateke bo s programom Princ, ježek in komar namenjen sedmim kratkim animiranim filmom z vsega sveta, predvsem za najmlajše. Tudi v tem programu, ki bo prav tako prikazan na Mestnem trgu, se je kot slovenski predstavnik znašel Princ Ki-Ki-Do z Zimo, sicer pa bodo prikazani še najlepši filmi za otroke z zadnje Animateke, ki prihajajo iz Litve, Nemčije, Mehike in Češke ter kanadsko-hrvaška koprodukcija v režiji Eve Cvijanović Ježeva hiša.

Sreda pa bo v Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkove postregla z Animateko po Animateki. Ta vključuje izbor najboljših kratkih animacij za odraslo občinstvo z zadnjega festivala in bo namenjen starejšim od 14 let. Poleg slovenskega predstavnika, Celice, bo tudi ta dan na sporedu Ježeva hiša, med zanimivejšimi pa bo estonsko-hrvaško-kanadska koprodukcija Manivald, ki jo je režirala Chintis Lundgren.

P. G.