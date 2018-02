Poslovil se je igralec John Mahoney, "Fraiserjev oče"

Angleško-ameriški gledališki, televizijski in filmski igralec

6. februar 2018 ob 09:53

Chicago - MMC RTV SLO

Umrl je John Mahoney, najbolj znan po vlogi v televizijski seriji Frasier, v kateri je dobro desetletje upodabljal vojaškega veterana in upokojenega tajnega policista, sicer očeta naslovnega protagonista.

John Mahoney je upodabljal Martina "Martyja" Crana, očeta psihiatrov Frasierja in mlajšega Nilesa Crana, v vlogah katerih sta nastopala Kelsey Grammer in David Hyde Pierce. NBC-jevo serijo Frasier so snemali med letoma 1993 in 2004, kar je na koncu navrglo enajst epizod. Za svojo vlogo nergavega upokojenca je prejel nagrado Združenja filmskih igralcev SAG ter bil deležen dveh nominacij za nagrado emmy in prav tako dveh za zlati globus.

Serija Fraiser je pravzaprav nastala kot odvod kultne serije Cheers, v kateri je nastopil kot gost, vendar je takrat upodobil neki drugi lik in ne Martina Crana.

Med letoma 2011 in 2014 je v seriji Hot in Cleveland upodabljal občasno prisotnega Roya, simpatijo Betty White oziroma njenega lika Elke. Leta 2009 pa ga je bilo mogoče videti v drugi sezoni HBO-jeve serije In Treatment v vlogi tesnobnega direktorja, ki se podvrže psihološkemu svetovanju.

V 35 let trajajoči filmski karieri je med drugim nastopil v filmih The American President, Moonstruck, In the Line of Fire in Say Anything, občasno pa je posodil svoj glas animiranim likom, med drugim v Antz in Atlantis.

Profesionalni začetki na odrih Chicaga

Leta 1940 v Blackpoolu na zahodu Anglije rojeni Mahoney je veljal za stalnico v chicaški gledališki skupnosti, v kateri je bil kar 39 let član gledališča Steppenwolf, za svojo vlogo v predstavi The House of Blue Leaves pa je leta 1986 prejel gledališko nagrado tony. V tem gledališču so se odločili, da zaradi njegove smrti odpovejo premiero drevišnje predstave, in povabili vse, da se jim pridružijo v baru.

Že v rosnih letih se je spogledoval s talijo, saj je bil član lokalnega otroškega gledališča. Po koncu srednje šole se je podal v ZDA in se pri starosti 19 let pridružil vojski. Diplomiral je iz umetnosti na kolidžu v Quincyju v zvezni državi Illinois, pozneje pa še magistriral prav tako iz umetnosti na univerzi Western Illinois v mestu Macomb. Po koncu izobraževanja je bil nekaj časa dejaven kot profesor.

Precej pozno, šele v svojih 30. letih, je začel v Chicagu obiskovati učne ure igranja v gledališču St. Nicholas in leta 1977 prvič kot profesionalni igralec stal na odru v predstavi The Water Engine. Čeprav je pozno začel igrati, so ga angažirali v gledališču, ker jim je takrat prišel prav nekdo, ki je lahko prevzel "vloge starejših likov", navaja CNN.

John Mahoney, ki se ni nikoli poročil in ni imel otrok, je umrl po krajši bolezni v hospicu v Chicagu, je sporočil njegov manager Paul Martino.

It is with our deepest sorrow that we share the news that ensemble member of 39 years John Mahoney passed away. Tonight’s opening night performance of You Got Older has been cancelled. We are instead inviting all to gather in Front Bar this evening. All are welcome to join us. pic.twitter.com/k8yrrR7ICA — Steppenwolf Theatre (@SteppenwolfThtr) 6 February 2018

P. G.