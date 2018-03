Predsednik filmske akademije zavrača očitke o spolnem prestopništvu

75-letni John Bailey je na tej funkciji od lani

25. marec 2018 ob 17:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Predsednik ameriške Akademije znanosti in umetnosti gibljivih slik - torej organizacije, ki podeljuje najprestižnejše filmske nagrade oskarje - John Bailey je v sporočilu, razposlanem osebju akademije, zapisal, da je očitek, da naj bi se pred desetimi leti poskušal neprimerno dotakniti ženske na snemalnem prizorišču, neresničen.

Poročanje medijev, ki ga povezujejo s tem neprimernim ravnanjem, je označil za neresnično in po njegovem mnenju "služi zgolj temu, da bi omajalo mojo 50-letno kariero", je med drugim zapisal John Bailey, ki se je v filmskem svetu uveljavil kot direktor fotografije. Med filmske uspešnice, pri katerih je sodeloval, spadajo na primer Navadni ljudje, Bolje ne bo nikoli, Ameriški žigolo, Neskončen dan ali Sprehod po gozdu.

Pritožbe spolnih zlorab akademiji ostajajo zaupne

Po poročanju portala Page Six je vir, ki je seznanjen z vsebino Baileyevega pisnega sporočila, dejal, da je bilo to osebju akademije razposlano v petek. Vir je za portal spregovoril pod pogojem anonimnosti, saj člani akademije niso pooblaščeni, da bi lahko o teh zadevah javno spregovorili.

Sama akademija pa je zavrnila potrditev obstoja preiskave, kot razlog pa navaja, da ostajajo take pritožbe spolnih zlorab zaupne, saj na ta način zaščitijo vse vpletene strani. Na akademiji so dodali le še, da zadeve ne bodo komentirali, dokler revizija ne bo zaključena in dokler se ne bodo rezultati predstavili njenemu odboru članov.

"Ni nobene podlage za ukrepanje proti meni"

"Ker poznam dejstva, pričakujem, da bodo sklenili, da ni nobene podlage za ukrepanje proti meni," je zapisal Baileyjev v svojem sporočilu. "Čeprav v tej industriji obstajajo dobro dokumentirani primeri posameznikov, ki z ženskami ne ravnajo spoštljivo, nisem eden izmed njih. Za težave žensk mi je zelo mar ter podpiram enakopravno obravnavo in pristop k vsem posameznikom, ki delajo v tem poklicu."

Do preiskave predsedniku filmske akademije očitanega dejanja je prišlo v času, ko se je akademija skušala podati v boj proti spolnemu zlorabljanju, kar je sledilo valu razodetij nadlegovanj in zlorab. Takrat je akademija iz svojih vrst izključila producenta Harveyja Weinsteina, kar je 54-članski odbor akademije na nujni seji odločil z veliko več glasovi od potrebne dvotretjinske večine.

Podpora morebitnim žrtvam sodelavcev

John Bailey je ob Weinsteinovi izključitvi v lanskem oktobru zgolj dva meseca zasedal funkcijo predsednika akademije. Omenimo še, da je Weinstein šele drugi posameznik, ki so ga odslovili iz akademije zaradi neprimernega ravnanja. Ob Weinsteinovi izključitvi je Bailey članom akademije razposlal elektronsko pošto z zagotovilom, da bodo podprli vse, ki menijo, da so bili žrtve svojih sodelavcev. "Vsi člani akademije moramo jasno opredeliti merila pravilnega ravnanja, spolne enakopravnosti in spoštovanja kolegov v celotni industriji."

Lažje suspendiranje ali izključitev članov

Akademija je nato decembra sprejela svoja sploh prva merila pravilnega ravnanja, ki jamčijo, da akademija ni mesto za "ljudi, ki zlorabljajo svoj status, moč ali vpliv na način, ki krši standarde spodobnosti". To je vključevalo tudi spletno povezavo in telefonsko številko za člane akademije, na kateri lahko sporočijo svoje obtožbe. Sprejeta pravila pa prav tako služijo lažjemu suspendiranju ali izključitvi članov akademije.

Danes 75-letni John Bailey je svoj štiriletni mandat nastopil kot 34. predsednik filmske akademije, ki je bila ustanovljena leta 1927. V primeru njegovega odhoda bi predsedniško mesto akademije zasedla Lois Burwell, zdajšnja podpredsednica, vendar bi to pomenilo, da bi na tem položaju ostala le do julija, ko bi izvedli nove volitve.

P. G.