Igralka vsem dopoveduje, da "je še vedno mlada", a se zdi, da si to sama še najmanj verjame. Foto: Kinodvor Sils Maria je kraj čudežnih vremenskih pojavov v švicarskih Alpah, kjer je navdih našel tudi slavni filozof Friedrich Nietzsche. Foto: Kinodvor

Premierno ob 23. uri na TV SLO 1: drama Oblaki nad Sils Mario

Kraj čudežnih vremenskih pojavov, kjer je navdih našel Nietzsche

4. marec 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Film režiserja Olivierja Assayasa Oblaki nad Sils Mario bo nocoj ob 23. uri premierno predvajan na TV Slovenija 1. Gre za pripoved o igralki, ki se lovi po 40. letu in išče svoje mesto med mlajšimi konkurentkami.

Glavni lik filma je Maria Enders, igralka na vrhuncu mednarodne kariere, ki je pri osemnajstih letih zaslovela z vlogo Sigrid, privlačne, a brezobzirne mladenke, ki zapelje svojo šefinjo Heleno in jo nazadnje pripelje do samomora. Dvajset let pozneje Maria prejme povabilo za nastop v ponovni uprizoritvi igre, a tokrat v vlogi starejše Helene. Polna dvomov se z zvesto asistentko Valentine odpravi na vaje v odmaknjeno alpsko vasico Sils Mario, kraj čudežnih vremenskih pojavov, kjer je navdih nekoč našel Nietzsche. Vloga Sigrid je pripadla mladi in razvpiti hollywoodski zvezdnici in Maria se nenadoma znajde na drugi strani zrcala, iz oči v oči z mladenko, ki je pravzaprav neprijeten odsev nje same.

Meditacija o času in o tem, kako se spopadamo z njegovim minevanjem. Preplet resničnosti in fikcije, v katerem se soočijo ikona evropskega avtorskega filma Juliette Binoche ter hollywoodski zvezdnici Kristen Stewart in Chloë Grace Moretz.

Država: Francija, Nemčija, Švica; žanr: drama; režija in scenarij: Olivier Assayas;

igrajo: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, Nora von Waldstätten, Brady Corbet.

G. K.