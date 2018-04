Prizadevanja proti zasebnim snidenjem za profesionalne namene v hotelskih sobah

Kako sestankovati po obdobju Harveyja Weinsteina?

15. april 2018 ob 18:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ceh filmskih igralcev (Screen Actors Guild) v ZDA je pred kratkim objavil smernice, s katerimi se zavzema proti sestankovanju posameznikov iz filmske in televizijske industrije na lokacijah "visokega tveganja".

"Zavezali smo se k reševanju situacije, ki je [spolnim] plenilcem omogočala izkoriščanje za zaprtimi vrati pod krinko profesionalnega srečanja," je povedala Gabrielle Carteris, predsednica Sag-Aftra oziroma daljše Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists).

Družno za odpravo priložnosti za nadlegovanje

Ta sindikat povezuje 160 tisoč filmskih in televizijskih igralcev, novinarjev, radijskih in studijskih, pevcev in drugih medijskih profesionalcev po vsem svetu. Sicer pa je Carterisova znana po svoji vlogi v najstniški televizijski seriji Beverly Hills, 90210, v kateri je v 90. letih preteklega stoletja upodabljala Andreo.

Na sestanke v zasebnih prostorih v spremstvu

V Sag-Aftra so pozvali producente in druge na vodstvenih položajih v filmski industriji, naj se izogibajo organiziranju sestankov v hotelskih sobah ali zasebnih prostorih. V dokumentu je med drugim zapisano, da "napačno ravnanje /.../ pogosto nastopi zunaj formalnih prostorov delovanja". V primeru, ki ga označujejo za zgolj "malo verjetnega", da do srečanja ne more priti v bolj odprtem okolju, v dokumentu svetujejo, da je na sestanku kot podpora prisoten kdo izmed bližnjih.

Od oktobra v povprečju po pet prijav na dan

Sindikat je že v februarju objavil natančen pravilnik ravnanja in tudi ta smernica glede sestankovanja je del nove pobude sindikata za soočanje s situacijo, ki jo je sprožilo razkritje delovanja hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina. Smernica je namenjena pomoči pri izkoreninjanju nadlegovanja in napadov v industriji. Iz sindikata so sporočili še, da so od oktobra, ko je izbruhnila afera Weinstein, prejeli po povprečno pet prijav spolnega nadlegovanja na dan.

"Od vseh profesionalcev, vključno s Sag-Aftra člani, se pričakuje, da se bodo uprli v nadlegovanju in podprli prizadevanja za odpravo tega motečega elementa z delovnega mesta," so še zapisali pri sindikatu.

Smernica kot pomemben prvi korak k izboljšanju

To potezo sindikata je pozdravila tudi komisija za odpravo spolnega nadlegovanja in za spodbujanje enakosti na delovnem mestu, torej organizacija, ki jo je osnoval ameriški pisateljski ceh. "Komisija pozdravlja nedavno izdane smernice Sag-Aftra," je glede odsvetovanja sestankovanja v hotelskih sobah dejala Anita Hill, ki je na čelu te komisije. "Izvajanje te smernice predstavlja pomemben prvi korak pri sporočanju ustreznih industrijskih standardov za poklicne prakse," je še dejala Hillova.

P. G.