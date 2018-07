Propeler festivalskega Motovuna je odletel k filmu Ubiti Jesusa

Konec 21. mednarodnega filmskega festivala

30. julij 2018 ob 10:37

Motovun - MMC RTV SLO, STA

Zaključila se je še ena izvedba filmskega festivala v Motovunu, pri čemer je nagrado propeler Motovuna za najboljši film prejel kolumbijsko-argentinski film Ubiti Jesusa, posebno priznanje žirije pa je prejel hrvaški dokumentarec Srbkinja.

Po presoji žirije je režiserka Laura More s filmom Ubiti Jesusa (Killing Jesus) podala močno politično sporočilo, hkrati pa ji je uspelo posneti film o izzivu, s katerim smo danes vsi soočeni.

Bitje, ki ga sprva sovražimo

Mednarodna žirija, ki ji je predsedoval nemški režiser Sebastian Schipper, je v obrazložitvi nagrade zapisala, da v njem sledimo kolumbijskemu plačanemu morilcu oziroma, "bitju, ki ga sprva sovražimo", tekom filma pa gledalec spremeni svoje mnenje o njem. To pa se ne zgodi s pomočjo avtorskih trikov temveč s pomočjo najmočnejšega orožja filmske umetnosti - gledanja in poslušanja ter preživljanja časa z "neprijateljem", je povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Oliver Frljić v dokumentarcu

Posebno priznanje so dodelili Slijepčevićevemu dokumentarcu Srbenka (Srbkinja), ki podaja poglobljen uvid v ustvarjanje predstave režiserja Oliverja Frljića o uboju srbske deklice Aleksandre Zec pozimi leta 1991. Kot navaja Hina, se film sooča s še nezaceljenimi ranami, posledicami vojne na območju nekdanje Jugoslavije.

Kritike so v višave ponesle Ptice selivke

Z nagrado FIPRESCI, ki jo podeljuje žirija kritikov, so ovenčali film Birds of Passage (Ptice selivke) v režiji Cristine Gallego in Cira Guerre, ki predstavlja razkorak med kolumbijsko tradicijo in raznimi obredi ter današnjim rastočim kapitalističnim apetitom za smrtonosno trgovino z drogo.



Driving Lesson (Učna ura vožnje) finskega režiserja Jarna Lindemarka o materi samohranilki, ki se odloči napraviti izpit za avto, njen inštruktor pa se začne že na prvi učni uri neprimerno vesti, je bil razglašen za najboljši kratki film.

Med letošnjimi gosti festivala je bil švedski režiser Ruben Östlund, ki je bil nominiran za tujejezičnega oskarja za film Kvadrat, lani pa je bil ovenčan z zlato palmo v Cannesu za film Kvadrat (Square). V Motovunu je prejel nagrado maverick za inovantivnost pri razširjanju meja filmskega izraza. Častna gosta festivala sta bila hrvaška igralca Rade Šerbedžija in Mustafa Nadarević, ki sta prejela nagradi za 50 let filmskega ustvarjanja.

Slovenska trobojnica v Motovunu

Letos so v Motovunu v petih dneh prikazali več kot 100 filmov. Med njimi so bili tudi trije slovenski, in sicer film Gregorja Baumana Električne sanje, film Petre Trampuž Bocevske Jaz sem in film Gajin svet režiserja Petra Bratuše, ki so ga na festivalu prikazali premierno in je prejel glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov za otroke in mlade festivala filmov za mlade Buzz@teen, ki je del filmskega festivala v Motovunu.

