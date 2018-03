Prvi mož ameriške filmske akademije opran sumov o spolnem nadlegovanju

V sporočilu sodelavcem je zapisal, da gre za blatenje njegovega ugleda

28. marec 2018 ob 13:07

New York - MMC RTV SLO

Ameriška akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik, ki podeljuje oskarje, je sporočila, da je zavrnila pritožbe o spolnem nadlegovanju zoper predsednika akademije Johna Baileyja, ki tako ostaja na čelu organizacije.

"Odbor je soglasno odločil, da glede te zadeve niso potrebni nadaljnji koraki. Izsledke in ugotovitve smo predali upravnemu odboru, ki je potrdil priporočilo. John Bailey tako ostaja predsednik akademije," so zapisali člani odbora, ki je preiskoval navedbe.

Odbor je začel preiskavo, potem ko so bile proti Baileyju vložene tri pritožbe o spolnem nadlegovanju, med drugim naj bi se pred desetimi leti poskušal neprimerno dotakniti ženske na snemalnem prizorišču, kar je sam zanikal. Kot je 24. marca zapisal v sporočilu sodelavcem na akademiji, gre za poskus blatenja njegove več kot 50-letne kariere, odbor pa je pozval, naj zadevo podrobno prouči. "Ker poznam dejstva, pričakujem, da bodo sklenili, da ni nobene osnove za kakršno koli dejanje proti meni," je med drugim zapisal in dodal, da je počaščen, da je predsednik akademije.

Kot je še sporočil preiskovalni odbor, so med tremi pritožbami obravnavali le eno, in sicer tisto, ki so jo prejeli 13. marca.

75-letni Bailey, ki je bil predtem v 54-članskem odboru akademije več kot deset let predstavnik direktorjev fotografije v akademiji, je bil avgusta izvoljen za predsednika filmske akademije z enoletnim mandatom.

Potem ko je filmski svet lani jeseni zatresla afera o spolnem nadlegovanju producenta Harveyja Weinsteina, je akademija napovedala odločen boj proti spolnemu zlorabljanju. Decembra lani je akademija sprejela svoja sploh prva merila pravilnega ravnanja, ki jamčijo, da akademija ni mesto za "ljudi, ki zlorabljajo svoj status, moč ali vpliv na način, ki krši standarde spodobnosti".

K. T.