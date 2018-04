Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dokumentarec predstavi razmere ob ustanovitvi "akropole slovenskih lepih umetnosti in najvišje umetnostne ustanove naroda", kot so jo leta 1918 poimenovali ustanovitelji, in jih primerja z drugimi evropskimi narodi in njihovo muzejsko tradicijo. Foto: SOJ RTV SLO/Razkošje lepega Ustvarjalci so se vprašali, kakšna dela hranijo tuje galerije in kako so jih pridobile. Pariz ali London sta se zdela predaleč. Prva primerjava bi bil Dunaj, vendar pa so se na koncu, zaradi skoraj stoletnih kulturnih vezi in neposrednih povezav z ljubljansko Narodno galerijo, odločili za Prago. Leta 1927 je bila namreč prva gostujoča razstava naše Narodne galerije v Pragi, v film pa je vključen tudi odlomek iz gostujoče praške razstave v Ljubljani. Foto: SOJ RTV SLO/Razkošje lepega V filmu so predstavljeni raznoliki poklici, katerih delo je obiskovalcem manj znano, a so bili nepogrešljivi tudi pri pripravi razstave slikarke Helene Vurnik. Foto: SOJ RTV SLO/Razkošje lepega Galerija je obvezno postajališče tudi za študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Med rednimi obiskovalci je Rok Korenčan, ki se najraje ustavlja ob portetih. Foto: SOJ RTV SLO/Razkošje lepega Vhodna avla je najmlajši del Narodne galerije in živahno zbirališče obiskovalcev, tu pa je dobil svoj novi dom tudi Robbov vodnjak. Foto: SOJ RTV SLO/Razkošje lepega Dodaj v

Razkošje lepega – drugačen pogled v dvorane Narodne galerije

Ob stoletnici osrednje slovenske galerije starejše umetnosti

8. april 2018 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zgodbo tako pomembne kulturne ustanove, kakršna je Narodna galerija, je mogoče povedati skozi nešteto pogledov, zlasti, kadar ima za seboj stoletje dolgo pot. Ekipa Televizije Slovenija je zato prisluhnila tako kustosom kot obiskovalcem, tistim najmlajšim in tudi tistim najstarejšim, pa tudi celi vrsti drugih strokovnjakov. Namesto nizanja kronološkega razvoja galerije jo je zanimalo predvsem eno - kakšna je bila njena simbolna vrednost ob njenih začetkih in kakšna je ta danes.

Zgodovinski razvoj Narodne galerije je namreč Televizija Slovenija v preteklosti že osvetljevala, stoletnica ustanovitve te "akropole slovenskih lepih umetnosti in najvišje umetnostne ustanove naroda" je zato zahtevala nov pristop. Scenarist oddaje Andrej Doblehar se je odločil za drugačen, sebnejši, pristop, ki pa obenem pozicijo galerije postavlja v širši kontekst preteklosti in sedanjosti. Nastal je dokumentarni film Razkošje lepega, ki ga lahko na 1. programu televizije Slovenija ujamete v torek, 10. aprila, ob 20.55.

Med Ljubljano in Prago

Namesto kronologije razvoja galerije so po Dobleharjevih besedah želeli zgraditi simbolno zgodbo, v kateri bi spoznali, kaj je pomenila galerija ob ustanovitvi in kakšna je njena vloga danes. "Ustanoviteljem so se postavljala vprašanja, kakšna naj bo galerija in kaj naj jo ločuje od drugih sorodnih evropskih ustanov, prav takšna vprašanja pa se postavljajo tudi obiskovalcem evropskih muzejev – zakaj imamo pri nas takšne zbirke, v tujih mestih pa drugačne, morda večje in zanimivejše," pove Doblehar. Zato so se odločili, da v film vključijo tudi to primerjavo, in Narodna galerija v Pragi se jim je zdela idealna za to, zlasti ob upoštevanju stoletne kulturne vezi in skupnega sobivanja v Avstro-ogrski. "Praga je kljub temu v zgodovini imela status evropske prestolice, bila je tudi cesarsko mesto in v določenih dobah eno središč umetnostnega razvoja, zato so njihove zbirke zelo bogate, lahko rečemo na svetovni ravni. In še ena zanimivost – prvo gostovanje naše Narodne galerije v tujini je bilo leta 1927 prav v Pragi," še pravi Doblehar.

Stoletje gradnje slovenske zgodbe umetnosti

Poleg tega je bilo poslopje Narodnega doma, ki je danes del Narodne galerije, zgrajeno po načrtih češkega arhitekta Františka Škabrouta, je povedal Doblehar. V tujini se ponašajo z deli velikih mednarodno priznanih umetnikov, ki jih pri nas nimamo, pravi. Vendar pa nas, kot v filmu poudari kustos Narodne galerije Andrej Smrekar, to ne sme ovirati, saj že sto let gradimo svojo, slovensko zgodbo umetnosti.

Sam je po izobrazbi umetnostni zgodovinar in etnolog, študiral pa je tudi konservatorstvo, zato je bolj zavezan dediščini in klasični umetnosti, takšne teme pa pokriva tudi pri svojem delu v Kulturnem in umetniškem programu TV Slovenija. Umetnost je vzljubil že v otroštvu, pozneje, ko se ji je posvetil tudi študijsko in poklicno, pa mu je bila Narodna galerija vselej blizu.

Skozi oči najzvestejših obiskovalcev galerije

Režijo filma podpisuje Aleš Žemlja, direktor fotografije je Bernard Perme. V Narodno galerijo so ustvarjalci dokumentarnega filma pogledali predvsem skozi oči dveh generacij - tiste najmlajše in pa najstarejše, saj posvečajo v Narodni galeriji posebno pozornost prav tema starostnima skupinama. "Škrat Gal je zaščitni znak dejavnosti za otroke, ki dobro poznajo verze Svetlane Makarovič in ilustracije Kostje Gatnika in se radi ustvarjalno družijo v Galovem brlogu, ki so ga uredili ob zadnji prenovi Narodnega doma," spomni Doblehar. Starejšim obiskovalcem ponujajo različne oglede razstav in strokovne ekskurzije, ki organizirajo v sklopu Društva prijateljev Narodne galerije. Dogodki so zelo priljubljeni in velikokrat zasedeni v enem samem dnevu. Ustvarjalci filma so tako izbrali deklico Emo, s pomočjo katere so vstopili v otroški svet dojemanja umetnosti. Med starejšimi pa so prisluhnili izkušnji zakoncev Malešič iz Kamnika, ki sta ena najzvestejših obiskovalcev dogodkov in velika ljubitelja umetnosti. "V filmu sta predstavila svoje otroške spomine, ki so zaznamovali njun odnos do lepega, čeprav sta pozneje opravljala poklic v zdravstvu. Iz njunih besed pa tudi izhaja naslov filma Razkošje lepega, saj pravita, da je umetnost razkošje, ki si ga rada privoščita," pove Doblehar.

Direktorica Narodne galerija Barbara Jaki je na nedavni premieri filma dejala, da je Dobleharju uspelo "na izviren način zasnovati fresko Narodne galerije".

K sodelovanju so povabili zaposlene v galeriji, ki v filmu predstavijo zbirko in oddelke galerije ter svoje delo, ter avtoritete iz sorodnih institucij, z oddelka za umetnostno zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete ter z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ki razmišljajo o zbirki. Dokumentarec vključuje tudi arhivske posnetke TV Slovenija, med drugim leta 2011 umrle dolgoletne direktorice galerije Anice Cevc.

M. K.